농협, 2200억원 투입 농업인 지원… 비료 값 인상 유예·저리 영농대출

농협중앙회는 고물가·고금리로 어려움을 겪는 농업인을 지원하기 위해 총 2200억원을 투입해 비료비 인상 유예와 영농대출 저리지원 상품 출시 등의 내용을 담은 ‘힘내라! 우리 농업’ 프로젝트를 추진한다고 13일 밝혔다.



먼저 무기질비료는 한 달간 가격 인상을 유예하고, 인상분의 80%를 지원한다. 축산농가 사료비는 경쟁사 대비 23% 낮은 수준의 가격 인상률을 적용하고, 하반기 25만명의 영농인력을 농가에 무상 지원하기로 했다.



금융 부담 완화를 위해 최대 2.5%포인트의 이자를 지원하는 영농대출 저리지원 상품을 출시하고, 특별우대금리(연 0.2%포인트) 예금상품을 운영하는 한편 농업인 대출금리를 최대 0.5% 인하한다. 이 외에도 원예농산물 공동물류 출하 시 물류비 1000만원 이상 건에 대한 비용을 최대 18% 지원하고, 기존 시설하우스와 노지에 보급형 스마트팜 1680개소를 보급한다.