최현덕 남양주시장 16일부터 ‘현장 시장실’ 첫 운영

최현덕 남양주시장이 오는 16일부터 진접읍을 시작으로 지역내 16개 읍면동을 순회하는 ‘현장 시장실’을 운영한다고 13일 밝혔다.

현장 시장실은 ‘답은 현장에, 주권은 시민에게’를 기조로, 시민의 목소리를 시정에 반영하고 현장에서 지역 현안의 해법을 찾기 위해 마련됐다.

경기 남양주시청 전경

최 시장은 매주 화요일과 목요일 읍면동으로 직접 출근해 하루 동안 근무한다. 읍면동 최일선 현장에서 시민과 함께 하루를 보내며 시민주권 행정을 본격 추진한다는 계획이다.

운영 당일에는 읍면동 직원들과 현황을 공유하고 주요 사업 현장을 방문한다. 이어 ‘시장 좀 만납시다’ 타이틀로 지역 주민 간담회를 진행하면서 시민의 건의사항과 생활 불편을 직접 듣는다.

시장 통상 업무도 현장에서 수행한다. 별도의 임시 집무공간을 마련하지 않고 읍면동장실을 활용해 불필요한 행정 소요를 줄이고 시민과 행정의 거리를 좁히는 방식으로 운영한다.

최 시장은 “현장 시장실은 시민이 있는 곳으로 행정이 먼저 찾아가는 새로운 소통 방식”이라며 “현장에서 시민의 목소리를 직접 듣고 신속하게 시정에 반영해 시민이 체감하는 시민주권 행정을 실현하겠다”고 말했다.