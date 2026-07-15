LG전자 베스트샵 현대 중동점, 19일부터 리뉴얼 오픈 행사 진행

LG전자 베스트샵 현대 중동점이 리뉴얼 오픈을 기념해 오는 7월 19일부터 8월 15일까지 가전 구매 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다.

이번 행사는 매장 측에 따르면 7월 백화점 소재 LG전자 베스트샵 가운데 수도권에서 리뉴얼 오픈하는 매장을 대상으로 진행된다. 기본 할인에 리뉴얼 오픈 추가 할인까지 더해지며, 다품목 구매 혜택과 상품권 증정, 고객 유형별 혜택 등을 함께 제공한다. 행사 기간 동안 다양한 가전 라인업을 직접 살펴보고 제품별 차이를 비교할 수 있도록 제품 체험과 상담을 운영할 예정이다.

웨딩 고객을 위한 할인 혜택과 신규 입주, 이사, 부동산 계약 고객을 위한 추가 할인도 마련됐다. 예비부부와 새집을 준비하는 고객들이 한 번의 상담으로 필요한 가전을 비교하고 구매 조건을 확인할 수 있도록 전문 상담 서비스를 운영한다.

LG가전을 2품목 이상 구매하면 최대 700만 원 상당의 혜택을 제공한다는 설명이며, TV와 냉장고, 세탁기, 건조기, 에어컨 등 주요 생활가전을 함께 준비하는 고객에게 적용될 수 있다. 행사 기간 동안 구매 고객에게는 구매 금액에 따른 상품권 증정 혜택도 제공되며, 적용 품목과 조건은 매장 상담을 통해 확인할 수 있다.

전국 직장인을 위한 혜택도 운영된다. 직장인 고객의 구매 부담을 줄일 수 있도록 별도 혜택을 운영하며, 공무원과 군인, 보훈대상자를 위한 구매 혜택도 마련했다.

가전 구독 서비스를 고려하는 고객을 위한 LG 시그니처 및 SKS 구독 출시 혜택도 제공한다. 시그니처 전담 매니저 사전점검을 비롯해 전문가 분해 기계실 세척, 계약기간 내 1회 교체 서비스, 철거 및 재설치 지원, 고객 과실 건 제외 무상 수리 서비스 등을 지원한다. 다만 제품과 계약 조건에 따라 적용 범위가 달라질 수 있으며 자세한 내용은 매장 문의를 통해 확인할 수 있다.

행사 기간에는 금액대별 상품권과 사은품 증정 행사도 함께 진행된다. 또한 LG 트롬 AI 오브제컬렉션 워시콤보와 100도 투웨이 스팀 기능을 갖춘 로봇청소기 RONi 등 최신 가전 관련 혜택도 준비됐으며, 세부 내용은 매장에서 안내받을 수 있다.

LG전자 베스트샵 현대 중동점 관계자는 “리뉴얼 오픈을 맞아 고객별 라이프스타일과 구매 목적에 맞춘 다양한 혜택을 준비했다”며 “웨딩과 입주 고객은 물론 직장인과 공무원, 군인, 보훈대상자까지 고객 유형별로 혜택을 구성했다”고 말했다.

이어 “신제품 상담부터 다품목 구매 혜택, 구독 서비스까지 고객이 필요한 정보를 한 자리에서 확인할 수 있도록 상담을 제공하겠다”고 덧붙였다.