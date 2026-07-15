안유진 40억 청약 당첨설에 2030 분노한 이유…장원영 137억 빌라와 비교하니

청약이라는 공적 시스템이 불평등 재생산 장치로 전락한 현장, 청년 세대가 마주한 가장 잔인한 성적표

그룹 아이브(IVE) 안유진이 서울 서초구 디에이치 방배 청약에 당첨되었다는 보도 이후 온라인이 들끓고 있다. 18억원 이상의 시세차익이 예상되는 강남 신축 아파트가 현행 청약 제도의 모순을 건드리는 기폭제가 된 것이다. 20대 아이돌의 자산 증식은 이제 대중에게 단순한 부러움을 넘어 공정이라는 가치가 무너진 시스템의 현주소를 서늘하게 투영하고 있다.

화려한 무대와 강남의 고층 아파트. 성공의 상징이 교차하는 지점에 우리 시대의 냉혹한 실상이 놓여 있다. 엘르·디에이치 방배 제공

디에이치 방배는 방배5구역 재건축의 핵심이다. 분양 당시 전용 84㎡ 분양가는 22억4300만원이었지만 현재 호가는 40억원에 육박한다. 문제는 이 로또에 응모할 자격조차 자금력으로 결정된다는 점이다. 당첨되더라도 계약금 20%인 4억원을 현금으로 즉시 납입해야 한다. 중도금 대출 이자까지 합치면 매달 수백만원을 감당할 재력이 필수다.

무주택 서민을 위해 만든 분양가상한제는 사실상 현금 부자들만의 안전한 자산 증식 수단이 되었다. 청약 통장을 10년 넘게 부어도 강남 입성은커녕 가점의 벽에 막히는 청년들에게 현금 동원력을 기반으로 한 이 구조는 노력의 영역을 넘어선 계급의 사다리로 인식된다.

부의 문법이 변했다. 명품을 넘어 핵심지 부동산을 독점하는 그들의 행보는 철저히 계산된 자본의 생존 방식이다. 세계일보 자료사진·엘르 제공

아이브 멤버들의 행보는 연예계 자산 관리 공식을 다시 썼다. 장원영이 한남동 빌라를 137억원 현금으로 매입한 데 이어, 안유진까지 강남 신축 아파트를 확보했다. 과거 선배들이 명품이나 소비재로 부를 과시했다면 지금의 아이브는 서울 핵심지의 불패 자산만 골라 영토를 확장한다.

이들의 투자 방식을 보면 운이라는 단어는 무색해진다. 철저히 계산된 자산 운용이자 가장 안전한 곳에 수익을 묶어두는 영리한 생존 방식이다. 치열한 연예계에서 쌓아 올린 브랜드 파워를 대한민국에서 가장 견고한 강남 부동산으로 치환하는 지극히 자본주의적인 전략이다. 인기라는 휘발성 재화를 실물 자산으로 굳히는 그들의 솜씨는 감탄이 나올 만큼 치밀하다.

누군가에겐 18억원의 차익, 누군가에겐 가점의 벽. 청약 제도가 가리키는 방향은 공정인가 아니면 자본의 견고함인가. Pexels 제공

커뮤니티에서 터져 나오는 분노의 본질은 안유진 개인을 향하지 않는다. 열심히 일해도 내 집 마련은 꿈도 꾸지 못하는 청년들에게 공정한 기회라는 포장지 뒤에 숨은 자본의 벽을 확인한 허탈감이다. 청약 가점제는 부양가족 수와 무주택 기간이 핵심이다. 자본력을 갖춘 20대 연예인이 어떻게 이 시스템 안에서 경쟁 우위를 점했는지에 대한 의문이 꼬리를 문다.

사회학자들은 이를 자본의 내면화라 부른다. 청년들이 분노하는 이유는 안유진의 당첨 자체가 아니라 청약이라는 공적 시스템이 자산가의 재산을 불려주는 불평등 재생산 장치로 전락했음을 목격했기 때문이다.

직장인 커뮤니티 블라인드 등에서는 이번 사태를 제도 개선의 기점으로 삼아야 한다는 목소리가 쏟아진다. 한 네티즌은 “현행 청약 제도는 극소수의 현금 부자에게만 로또 기회를 부여하는 구조”라며 “추첨제라는 이름 뒤에 숨어 있지만, 실상은 현금 동원력이라는 넘을 수 없는 벽이 청년들을 소외시키고 있다”고 비판했다. 이는 단순히 아이돌의 성공을 향한 감정적 비난이 아니다. 청약 제도가 과연 누구를 위해 존재하는지에 대한 공정한 게임을 향한 물음이다.

브랜드 아파트의 높은 벽 뒤로 2030의 냉소가 번진다. 성공과 상실이 극명하게 마주하는 이곳에 우리 시대의 잔인한 성적표가 기록된다. 디에이치 방배 제공

안유진의 당첨은 우리 사회의 현주소를 관통하는 지표다. 성공은 막연한 인기가 아니라 실체 있는 자산으로 증명되는 시대다. 그러나 그 성취가 청약이라는 제도적 혜택을 타고 흐를 때, 대중은 위화감을 넘어선 박탈감을 느낀다. 우리는 지금 아이브라는 화려한 아이돌의 이면에서 실리를 챙기는 현실적인 자산가와 제도의 벽 앞에 무너진 2030 세대의 좌절을 동시에 목격한다.

대단지 아파트의 브랜드 프리미엄 뒤에서 누군가는 웃고 누군가는 절망한다. 지금 커뮤니티를 달구는 논란은 단순히 개인의 성취를 향한 시샘이 아니다. 내 집 마련이 불가능해진 청년 세대에게 청약이라는 공적 시스템이 자산가의 재산을 불려주는 불평등 재생산 장치로 전락했음을 확인했기 때문이다.

이제 질문은 바뀌어야 한다. 과연 이 제도는 누구를 위해 작동하고 있는가. 공정한 기회조차 자본의 논리에 잠식된 지금 청약 정책이 우리 사회의 미래를 어떻게 규정하고 있는지에 대한 성찰이 필요한 시점이다. 현장의 사실과 구조적 허점이 평행선을 달리는 현재, 우리는 성공과 상실이 교차하는 지점을 마주하고 있다.