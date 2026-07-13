포항시의회, 유관기관 방문 이어가며 소통 행보 확대

사법·치안·보훈기관 등 유관기관 방문해 협력체계 강화

시민 안전과 지역발전 위해 함께하는 의회 만들 것

경북 포항시의회는 13일 지역 주요 관계기관을 잇따라 방문, 제10대 전반기 의회의 현장 중심 소통 행보를 이어갔다.

앞서 지난 10일 경제·복지 분야 기관 방문에 이어 진행된 이번 방문은 시민의 안전과 법질서, 지역 안보를 책임지는 기관과의 협력체계를 강화하고 현장의 다양한 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

포항시의회는 13일 지역 주요 관계기관을 잇따라 방문, 제10대 전반기 의회의 현장 중심 소통 행보를 이어가는 가운데 포항철강산업관리공단을 방문해 격의없는 대화를 나누고 있다. 포항시의회 제공

이날 의장단과 상임위원장단은 ▲대구지방검찰청 포항지청 ▲대구지방법원 포항지원을 잇따라 방문, 시민의 권익 보호와 지역사회 발전을 위한 상호 협력 방안을 논의했다.

▲포항세무서와 ▲포항철강산업관리공단을 방문해 지역경제 활성화와 기업 지원 방안에 대해 의견을 나눴다.

이어 ▲포항남·북부소방서 ▲포항남·북부경찰서 ▲포항해양경찰서를 차례로 찾아 시민의 생명과 안전을 위해 헌신하는 관계자들을 격려하고 지역 안전망 구축을 위한 지속적인 협력을 약속했다.

또한 포항시 재향군인회와 고엽제전우회, 특수임무유공자회, 상이군경회, 전몰군경유족회, 전몰군경미망인회, 광복회, 무공수훈자회, 월남전참전자회, 6·25참전유공자회 등 보훈단체 관계자들과의 간담회를 통해 국가를 위해 헌신한 유공자들의 숭고한 희생에 감사의 뜻을 전하는 한편, 현장의 건의사항을 청취하며 보훈 문화 확산과 국가유공자 예우 강화를 위한 다양한 의견을 나눴다.

김철수 의장은 "지역의 발전은 행정과 의회뿐 아니라 여러 기관과 단체의 협력이 함께할 때 더 큰 시너지를 발휘할 수 있다”라며, "앞으로도 현장을 직접 찾아 시민과 기관의 목소리를 경청하며, 의회가 지역사회의 든든한 가교 역할을 충실히 수행해 시민이 신뢰하는 의회를 만들어가겠다”고 말했다.

한편, 포항시의회는 제10대 전반기 개원 이후 시민과의 소통을 최우선 가치로 삼고 다양한 현장을 직접 찾아 의견을 듣는 현장 중심 의정활동을 지속적으로 이어갈 계획이다.