경북도·대구시, '대경광역철도 예타 통과 총력전'

대구·경북 1시간 생활권 구축, 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 핵심 인프라

추경호 대구시장, 이철우 경북지사, ’예비타당성조사 재정투자평가 분과위원회 종합평가'에 참석해 당위성 설명

이철우 경북도지사와 추경호 대구시장이 '대구경북광역철도 예비타당성' 통과에 총력전을 펼치고 있다.

두 단체장은 13일 한국개발연구원(KDI)에서 열린 ‘대구~경북 광역철도’ 예비타당성조사 재정투자평가 분과위원회 종합평가에 함께 참석해 사업의 필요성과 지역의 추진 의지를 설명하며 예비타당성조사통과를 적극 건의했다.

이철우(왼쪽) 경북도지사와 추경호 대구시장이 13일 ‘대구~경북 광역철도’ 예비타당성조사 재정투자평가 분과위원회 종합평가에 함께 참석해 조속통과를 홍보하고 있다. 경북도 제공

대구~경북 광역철도사업은 2019년 대구와 경북의 공동 건의를 시작으로 2021년 제4차 국가철도망 구축계획에 반영돼 광역철도 선도사업으로 선정됐다. 이후 사전타당성조사를 거쳐, 2024년 6월 예비타당성조사를 착수했으며, 이날 종합평가를 받았다.

대구 도심과 대구·경북 통합공항을 연결하고, 대구·경북을 남북으로 잇는 핵심 광역교통망으로, 대구와 경북 주요 도시를 환승 없이 연결해 대구․경북 1시간 생활권을 구축하는 대경권의 광역급행철도 역할을 하게 된다.

특히 2024년 말 개통한 대경선과 연계해 초광역 산업단지를 연결하는 산업․비즈니스 교통축을 형성하고 구미를 비롯한 내륙 첨단산업 밸류체인을 완성하는 국가균형발전 핵심 인프라가 될 것으로 기대된다.

경상북도와 대구시는 기획예산처, 국토교통부 등 관계기관과 긴밀한 협력체계를 구축해 국가정책과의 부합성과 사업 필요성을 지속적으로 설명해 왔다.

지역에서도 예비타당성조사 통과를 위해 서명과 탄원에 참여했으며, 올해 2월에는 대구․경북 6개 지자체장이 공동건의문에 서명하는 등 사업 추진에 힘을 모았다.

이 사업은 재정투자평가 분과위원회 종합평가 후 재정평가위원회에 상정되며 위원회의 심의∙의결에 따라 최종 예타 통과 여부가 결정된다.

경상북도와 대구시는 이날 평가위원들에게 사업의 필요성과 시급성을 적극 설명하며 예타 통과를 요청했다.

이철우 경북도지사는“대구~경북 광역철도 예비타당성조사가 최종 통과될 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠다”라며 “철도망 확충을 통해 대구경북 경제통합과 메가시티 조성을 앞당기고 5극3특 대경권을 중심으로 국가균형발전을 이끌어 나가겠다”고 말했다.