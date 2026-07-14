이준석 “국힘측서 접촉” vs 국힘 “물귀신 작전”

‘정이한 피습 자작극’ 놓고 공방



李 “부당 거래 들어갔다면 큰 문제”

국힘 “국민 납득할 수 있는 해명을”

개혁신당 정이한 전 부산시장 후보의 ‘피습 자작극’ 논란을 둘러싸고 정치권에서 책임 공방이 벌어지고 있다. 개혁신당은 선거 과정에서 정 전 후보에게 단일화를 제안했던 국민의힘이 테러 자작극에 영향을 미쳤을 것이라고 주장했고, 국민의힘은 ‘물귀신 작전’이라고 반박했다.

개혁신당 정이한 전 부산시장 후보. 연합뉴스

개혁신당 이준석 대표는 13일 국회 최고위원회의에서 자작극 논란과 관련해 “국민 여러분께 죄송하다는 입장을 지금까지 한 번도 바꾼 적이 없지만, ‘아니면 말고’식의 의혹 제기에 대해선 당당하게 사실관계가 확인된 내용으로 대응하겠다”며 “국민의힘 내부에서 정치적 공방이 지속되면서 곤란함에 빠진 세력이 있다면, 그 시선을 분산시키기 위해 엉뚱하게 개혁신당을 향해 포문을 열지 않기를 바란다”고 말했다.



이 대표는 “지난 5월17일 박형준 전 국민의힘 부산시장 후보 캠프의 모 인사가 정 전 후보에게 접촉한 것을 파악했다”며 “단일화를 요청하거나 협의할 수 있지만 부당한 거래가 들어갔다면 굉장히 큰 문제”라고 지적했다. 이 대표는 전날 페이스북에 올린 글에서도 “정 전 후보는 국민의힘에서 보좌진으로 일했던 사람”이라며 “이번 선거에서 국민의힘에서 누가 공작해서 이 일이 생겼는지 알고 불나방들이 설치는지 모르겠다”고 적었다.



국민의힘은 자작극 인지 시점을 밝히라며 개혁신당 책임론을 제기했다. 신동욱 최고위원은 이날 최고위원회의에서 “개혁신당에는 수많은 캠프 관계자가 있었고 후보가 수사받으러 드나드는데도 아무도 이 사실을 몰랐다고 주장하는 것은 상식적으로 맞지 않는다”며 “개혁신당이 이 문제에 대해 국민의힘과 야합 가능성을 운운하기 이전에 국민들이 납득할 수 있는 해명을 하면 되는 일”이라고 지적했다.



양향자 최고위원도 “이 대표가 정 전 후보의 자작 테러 범죄를 우리 국민의힘이 배후에서 공작한 것처럼 주장했다”며 “책임 회피, 자극적 메시지, 메신저 공격, 프레임 전환 등 이준석식 나쁜 정치의 모든 것을 보여주고 있다”고 비판했다.



박성훈 수석대변인은 최고위 직후 “이 대표의 발언은 물타기를 넘어 물귀신 작전”이라며 “지금이라도 경찰에 가서 본인이 알고 있는 내용들을 상세히 전달해야 한다”고 촉구했다. 박 전 후보 선거대책위원회 대변인을 맡았던 서지연 전 부산시의원도 입장문을 내고 “개혁신당 일각에서 박형준 선대위를 향한 근거 없는 음모론을 유포하고 있다”며 “자당의 공천 실패에 대한 책임을 타 진영에 전가하려는 구태 정치의 전형”이라고 꼬집었다.