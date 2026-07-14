물가보다 골프값이 더 뛰었다고?…20년간 라운드 비용 조사해 보니 [권준영의 머니볼]

20년간 소비자물가 58.1%↑…라운드 이용료 상승률 평균 60.2%

주말 라운드 1인 부담 17만6000원→27만3000원…20년 새 9만7000원 증가

캐디피 79.7%·카트비 58.5%↑…그린피만 오른 게 아니었다

2006년 봄, 주말 골프를 즐기려는 골퍼의 부담은 지금보다 훨씬 가벼웠다. 그린피와 캐디피, 카트비를 모두 더해도 1인당 17만원대면 한 라운드를 즐길 수 있었다.

그러나 20년이 지난 지금 골프장의 풍경은 달라졌다. 같은 주말 라운드를 위해서는 27만원이 넘는 비용을 감당해야 한다. 한 번 필드에 나가는 데 필요한 돈이 20년 사이 약 10만원 가까이 늘어난 셈이다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. OpenAI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

월급과 물가가 오른 만큼 골프 비용도 상승한 것처럼 보이지만, 실제 라운드 비용은 골퍼들이 체감하는 수준 이상으로 커졌다는 지적이 나온다. 특히 필수 비용으로 여겨지는 캐디피와 카트비 상승률은 그린피보다 더 가팔랐다.

골프 대중화를 외쳤지만 정작 골퍼들이 체감하는 비용 부담은 갈수록 커지고 있다. 그린피뿐 아니라 캐디피와 카트비까지 줄줄이 오르면서 골프가 대중 스포츠로 확산된 흐름에도 비용 부담이라는 ‘새로운 장벽’이 생겼다는 것이다.

14일 한국레저산업연구소(소장 서천범)가 발표한 ‘지난 20년간 골프장 이용료 인상률 분석’ 자료에 따르면, 대중형 골프장의 1인당 이용료는 지난 20년 사이 큰 폭으로 오른 것으로 나타났다.

2006년 5월 기준 대중형 골프장의 1인당 주말 이용료는 17만6000원이었다. 당시 그린피는 14만원, 팀당 캐디피는 8만2000원, 카트비는 6만2000원 수준이었다.

이를 4명이 함께 라운드하는 기준으로 환산하면 차이는 더욱 선명하다. 2006년에는 팀 전체 비용이 약 70만원(17만6000원×4명)이면 가능했지만, 올해 5월 기준으로는 약 109만원(27만3000원×4명)이 필요하다. 20년 사이 한 팀이 라운드 한 번을 즐기는 비용이 약 40만원 가까이 증가한 셈이다.

1인 기준으로도 부담은 크게 늘었다. 대중형 골프장의 주말 이용료는 2006년 17만6000원에서 올해 27만3000원으로 9만7000원 올랐다. 인상률은 55.0%에 달한다. 주중 이용료 역시 같은 기간 13만8000원에서 22만9000원으로 상승해 65.4% 증가했다.

사진=한국레저산업연구소 제공

사진=한국레저산업연구소 제공

같은 기간 소비자물가도 큰 폭으로 올랐다. 통계청 화폐가치 계산에 따르면 2006년 5월 대비 올해 5월 소비자물가는 58.1% 상승했다. 반면 대중형 골프장 주말·주중 이용료 상승률의 단순 평균은 60.2%로, 소비자물가 상승률(58.1%)을 소폭 웃돌았다. 골프 비용 상승이 단순한 물가 상승만으로 설명하기 어려운 이유다.

골프 비용 상승은 골퍼 수 감소 때문이 아니다. 오히려 골프장을 찾는 이용객은 꾸준히 늘었다. 한국골프장경영협회에 따르면 2025년 전국 골프장 이용객은 4600만명을 넘어섰다. 골프 산업 규모가 커지는 과정에서 이용료와 부대비용도 함께 상승한 것이다.

골퍼들이 체감하는 부담을 키운 것은 그린피만이 아니다. 골프장을 이용하기 위해 사실상 필수적으로 지출해야 하는 캐디피와 카트비가 함께 상승하면서 전체 라운드 비용을 끌어올렸다.

가장 많이 오른 항목은 캐디피였다. 대중형 골프장의 팀당 캐디피는 2006년 8만2000원에서 올해 14만7000원으로 올랐다. 20년 동안 6만5000원, 인상률로는 79.7% 증가했다.

카트비도 꾸준히 상승했다. 같은 기간 팀당 카트비는 6만2000원에서 9만8000원으로 3만6000원 올랐다. 인상률은 58.5%다.

과거 골프 비용의 핵심이었던 그린피에 더해 이제는 캐디피와 카트비가 별도의 고정 비용처럼 자리 잡았다. 골퍼 입장에서는 필드에 나가기 전부터 부담해야 하는 비용 자체가 커진 것이다.

사진=한국레저산업연구소 제공

특히 캐디피와 카트비 상승은 골프장 이용료 구조 변화와 맞물려 있다. 골프장들은 원활한 경기 진행과 회전율 향상을 위해 캐디와 카트를 운영하지만, 관련 비용 대부분은 골퍼가 직접 부담하는 구조다.

골프업계에서는 인건비 상승과 운영 비용 증가가 불가피한 측면이 있다고 설명한다. 골프장은 잔디 관리, 시설 유지, 인력 운영 등에 지속적인 비용이 투입되는 만큼 이용료 상승을 단순한 가격 인상으로만 볼 수 없다는 입장이다.

하지만 골퍼들의 시선은 다르다. 코로나19 이후 골프 인구가 급증하고 골프장이 높은 수익성을 누리는 과정에서 비용 부담까지 이용객에게 전가된 것 아니냐는 불만도 커지고 있다. 특히 선택권이 제한된 캐디·카트 의무 운영 구조는 골퍼들이 체감하는 가격 부담을 더욱 키우는 요인으로 꼽힌다.

결국 골퍼들은 그린피뿐 아니라 경기 진행을 위한 부대비용까지 함께 감당해야 하는 상황이 됐다.

코로나19 이후 골프 열풍은 이 같은 비용 상승 구조를 더욱 선명하게 드러냈다. 해외여행 제한으로 국내 골프 수요가 급증했고, 골프장을 찾는 이용객이 늘면서 이용료 부담도 함께 커졌다. 골프가 대중 스포츠로 확산되는 과정에서 가격 부담이라는 새로운 과제를 떠안게 된 셈이다.

골프가 더 이상 일부 마니아만의 스포츠가 아니라 생활 스포츠로 자리 잡기 위해서는 이용료 구조 개선이 필요하다는 목소리가 나온다.

서천범 한국레저산업연구소장은 “골프장 산업이 지속적으로 안정 성장하기 위해서는 폭등한 그린피를 대폭 낮춰야 한다”며 “해외 원정골프 수요를 국내로 돌리고, 코로나19 이후 유입된 젊은 골퍼와 시니어층이 계속 골프를 즐길 수 있는 환경을 만들어야 한다”고 말했다.