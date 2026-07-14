트럼프 “호르무즈 이란 봉쇄 재개…20% 통행료 받을 것”

트럼프, 호르무즈 ‘수호자 선언’

“안전 보장 대가로 비용 받을 것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 호르무즈 해협에서 이란 항구와 연안을 오가는 선박에 대한 봉쇄를 재개하겠다고 밝혔다. 또한 미군이 호르무즈 해협을 통과하는 민간 선박의 안전을 보장하는 대가로 선박에 선적된 화물의 20%를 미국이 받겠다고 했다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 “호르무즈 해협은 이란이 있건 없건 개방돼 있다”며 “우리는 이란 봉쇄를 재개하고 있다”고 적었다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

지난달 중순 이란과 종전 양해각서(MOU)를 체결하면서 해제했던 대이란 해상 봉쇄를 재개한다는 것인데, 이는 이란의 자금줄을 철저히 옥죄겠다는 취지다.

트럼프 대통령은 아울러 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 다른 국가의 민간 선박에 대해 통행료를 받겠다고 밝혔다.

그는 “미국은 지금부터 ‘호르무즈 해협의 수호자(guardian)’로 불릴 것”이라며 “세계에서 가장 불안정한 이 지역의 안전과 보안을 제공하는 데 필요한 모든 비용에 대해 선적된 모든 화물의 20%를 보상받을 것”이라고 말했다. 그러면서 “관련 절차와 구성은 즉시 시작될 것”이라고 덧붙였다.

이는 미군이 호르무즈 해협에서 이란의 민간 선박에 대한 공격을 차단하면서 안전을 보장하는 비용을 ‘통행료’ 성격으로 징수하겠다는 뜻으로 풀이된다.

이에 앞서 트럼프 대통령은 폭스뉴스와 전화 인터뷰에서도 미국이 호르무즈 해협을 통제하게 될 것이며 이에 대한 대가를 받을 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 “우리는 그동안 무상으로 해협을 지켰지만, 이제부터는 해협을 지키고 그 대가로 엄청난 돈을 받을 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 지난달 21일에도 이란과의 최종 종전 합의가 불발될 경우 미국이 호르무즈 해협의 안전한 통행을 보장하는 대가로 통행료를 부과할 수 있다는 뜻을 시사한 바 있다.

최근 이란의 호르무즈 해협 상선 공격이 이어지자 미국이 대규모 보복 공습에 나섰고, 이에 이란도 미군 기지가 있는 걸프 지역 국가들을 잇달아 타격하면서 중동의 긴장이 다시 고조되고 있다.