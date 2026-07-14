"패딩 입고 6시간 뛰었다"…카리나가 밝힌 '급찐급빠' 감량법

그룹 에스파 카리나가 단기간에 체중을 빼본 경험을 밝혔다.

12일 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에 출연한 카리나는 자신의 체질을 급하게 찌고, 급하게 빠지는 '급찐급빠' 스타일이라고 밝혔다. 그는 "하루에 4㎏도 쪄봤고, 4㎏를 빼본 적도 있다"면서 "(연습생 시절) 닥치는 대로 먹었는데 몸무게를 쟀더니 4㎏가 쪘었다"고 회상했다.

이어 "다음 날이 몸무게 재는 날이었다"면서 "연습실에 히터를 틀어 놓고 레깅스, 땀복, 후드집업, 패딩을 입은 뒤 5~6시간 동안 노래가 끝날 때까지 뛰었다"고 덧붙였다. 운동을 마친 후 카리나는 집에서 반신욕도 1시간을 추가로 진행했다.

방송 진행을 맡은 전 축구선수 안정환은 "수분을 쫙 빼는 것"이라면서 감량 원리를 설명했다. 이 감량 방법은 종합격투기(UFC) 선수들이 계체를 앞두고 종종 시도하는 것으로 전해졌다. 카리나는 "그렇게 하면 사람이 축 처진다"며 "지금은 나이 들어서 그렇게 먹지도 못하고, 운동도 못하겠다"고 덧붙였다.

카리나가 언급한 감량 방법은 단기간에 체중을 낮추는 데 효과적인 편이지만, 체지방을 빼는 것보다는 체내 수분을 줄이는 데 주력하는 방법이다. 더운 환경에서 두꺼운 옷을 입고 장시간 운동하면 체온을 낮추기 위해 땀 배출량이 늘어난다. 이 과정에서 몸속 수분이 빠져나가면 단기간에 체중이 크게 감소하지만, 수분을 다시 섭취하면 원래대로 돌아오기도 쉽다.

과도한 수분 감량은 건강 악화로 이어질 수 있다. 땀을 지나치게 많이 흘리면 두통, 어지럼증 등의 증상이 나타날 수 있고, 고온 환경에서 장시간 운동하면 열 관련 질환을 겪을 위험도 있다. 탈수는 심혈관계에도 부담을 주고, 운동 수행 능력에 악영향을 미친다. 급격한 체중 감량과 고강도 운동을 병행할 경우 신장 기능 관련 지표가 악화될 수 있으므로 주의를 기울여야 한다.

수분 감량으로 체중을 단기간에 줄일 수는 있지만, 장기적으로 건강하게 체지방을 감량하기 위해서는 식단 조절과 운동을 병행하며 관리하는 노력이 필요하다.

<뉴시스>