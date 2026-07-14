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뉴욕증시, 트럼프 호르무즈 통행료 예고에 하락…나스닥 1.6%↓

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박윤희 기자 pyh@segye.com
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뉴욕 증권거래소의 트레이더. AP연합뉴스
뉴욕 증권거래소의 트레이더. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 해상 봉쇄 재개와 함께 호르무즈 통항 선박에 통행료 부과 방침을 밝히면서 13일(현지시간) 뉴욕증시가 하락했다. 

 

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일 대비 138.37포인트(-0.26%) 내린 52,498.64에 거래를 마쳤다.

 

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전 거래일 대비 60.05포인트(-0.79%) 내린 7,515.34에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전 거래일 대비 408.43포인트(-1.55%) 내린 25,873.18에 각각 마감했다.

 

주말새 미국과 이란의 군사적 충돌이 재개된 가운데 트럼프 대통령이 호르무즈 해협에서 이란 항구 및 연안을 오가는 선박에 대한 봉쇄를 재개하겠다고 밝혀 해협을 둘러싼 긴장이 더욱 고조됐다. 

 

트럼프 대통령은 또한 미군이 호르무즈 해협을 통과하는 민간 선박의 안전을 보장하는 대가로 선박에 선적된 화물의 20%를 통행료 명목으로 받겠다고 선언했다. 

 

미국 중앙은행인 연방준비제도 인사의 매파적 발언도 투자심리 위축에 일조했다. 

박윤희 기자

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