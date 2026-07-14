SK하이닉스, 美 ADR 상장 이틀째 9.3% 급락…공모가 턱밑

AI 반도체 기대감 조정 영향

SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR)가 정식 거래 이틀째인 13일(현지시간) 뉴욕증시에서 9% 넘게 급락했다. 인공지능(AI) 열풍을 타고 급등했던 메모리 반도체 업종 전반에 대한 밸류에이션 부담과 기대치 조정이 주가에 영향을 미친 것으로 풀이된다.

지난 10일(현지시간) 미국 뉴욕 타임스 스퀘어의 전광판에 SK하이닉스의 ADR 나스닥 거래 시작을 알리는 광고 영상이 재생되고 있다. 로이터 연합뉴스

이날 뉴욕증권거래소에서 SK하이닉스 ADR은 전 거래일 대비 9.32% 하락한 152.35달러에 거래를 마쳤다.

SK하이닉스 ADR은 상장 첫날인 지난 10일 13.1% 급등하며 강한 출발을 보였지만, 이날 상승분 대부분을 반납했다. 종가는 공모가인 149달러를 소폭 웃도는 수준이다.

한국 증시에서 SK하이닉스 본주의 급락세가 미국 시장에도 영향을 준 것으로 분석된다. 앞서 국내 증시에서 SK하이닉스는 전 거래일 대비 15.37% 하락한 184만5000원에 장을 마감했다.

뉴욕증시에서도 메모리 반도체 기업인 마이크론 테크놀로지는 4.4%, 웨스턴 디지털은 4.6% 하락하는 등 동반 약세를 보였다.

글로벌 금융투자 중개업체 밴티지 글로벌 프라임의 시장 분석가 헤베 첸은 “SK하이닉스는 급등에 따른 도파민 효과가 사라지고 기대치가 냉혹하게 재설정되는 시기의 후유증을 겪고 있다”고 평가했다.