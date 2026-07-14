'리센느 매니저' 김혜수…알고 보니 마리슈 강규현 아내

걸그룹 리센느의 매니저로 방송에 출연해 화제를 모은 김혜수 더뮤즈엔터테인먼트 이사의 결혼 사실이 재조명되고 있다. 그의 남편은 밴드 마리슈의 베이시스트 강규현이다.

김혜수 이사는 지난 11일 방송된 MBC TV 예능 '전지적 참견 시점'에 리센느의 매니저로 등장해 시청자들의 관심을 모았다. 그는 이주헌 더뮤즈엔터테인먼트 대표와 미국 버클리 음악대학 선후배 사이로, 프로듀서 '더풀킴'으로도 활동해 왔다.

김혜수 이사와 강규현의 모습. 강규현 인스타그램 캡처

방송 이후 김혜수 이사를 향한 관심이 높아지면서 그의 결혼 사실도 다시 주목받았다. 김혜수 이사는 2024년 8월 강규현과 결혼했다. 강규현이 속한 마리슈는 2014년 데뷔한 인디밴드다. 2021년 드라마 '도시남녀의 사랑법' OST '러버(Lover)'를 발표했다.

강규현은 김혜수 이사와 결혼 발표 당시 "우리가 부르던 노래 가사와 같은 사랑을 함께하고 싶은 사람을 만나 결혼을 결심하게 됐다"고 소감을 밝힌 바 있다.

두 사람의 결혼식 축가는 당시 데뷔 5개월 차였던 리센느가 맡았다. 온라인상에서 화제가 된 "리센느 멤버들을 결혼식 뷔페에서 봤다"는 목격담도 김혜수 이사의 결혼식에서 나온 것으로 전해졌다.

<뉴시스>