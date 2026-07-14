고양시, 북한산~한강 잇는 ‘고양 블루웨이’ 추진

경기 고양시가 북한산에서 창릉천, 행주산성, 한강을 하나로 연결하는 ‘고양 블루웨이’ 조성 사업을 본격 추진하며 수변 관광도시 조성에 나선다.

시는 창릉천 전 구간과 한강으로 이어지는 수변 공간을 하나의 문화·관광 축으로 연결해 자연과 사람, 문화, 역사가 공존하는 명품 수변 공간을 조성할 계획이라고 14일 밝혔다.

창릉천 전경

‘고양 블루웨이’는 북한산 사기막골에서 발원해 도심을 관통하고 행주산성을 거쳐 한강으로 이어지는 창릉천 18.42㎞ 전 구간을 대상으로 추진된다. 단순한 하천 정비를 넘어 보행 네트워크를 구축하고 상·중·하류의 특성에 맞춘 친수공간을 조성하는 것이 핵심이다.

상류 구간은 북한산 발원지부터 지축지구까지 이어지는 친환경 힐링 공간으로 조성한다. 자연 생태를 최대한 보존하면서 기존 숲길과 산책로를 연계해 도심 속 친환경 보행길을 만든다는 구상이다.

중류 구간은 지축·삼송·원흥·창릉지구를 아우르는 생활·문화 특화 공간으로 꾸민다. 창릉천 둔치에는 수변광장과 전망데크, 문화마당 등 친수시설을 배치하고, 창릉신도시 구간에는 시민들이 자연스럽게 모일 수 있는 문화시설이 들어설 수 있도록 한국토지주택공사(LH)와 협의를 진행하고 있다.

하류 구간은 화도교에서 행주산성을 거쳐 한강까지 이어지는 역사·생태 거점으로 조성한다. 강매석교공원과 행주산성을 잇는 산책로를 정비하고, 행주산성 수변데크길과 고양대덕생태공원을 연결하는 보행교를 설치할 계획이다. 행주산성에는 경사가 완만한 데크 산책로를 설치해 접근성을 높이고, 친수정원도 함께 조성한다.

창릉천~한강 고양 블루웨이 기본구상

창릉천과 한강이 만나는 6.4㎞ 구간도 역사와 생태, 문화를 아우르는 테마형 친수공간으로 재정비된다. 고양한강공원과 행주산성한강공원, 고양대덕생태공원 일대에는 체육시설과 전망대, 시민광장, 생태공원 등을 조성해 가족 단위 이용객을 위한 여가 공간으로 탈바꿈시킬 예정이다.

특히 행주산성한강공원에는 옛 나루터의 역사성을 살린 '행주나루'를 조성한다.

이에 더해 시는 창릉천의 국가하천 승격도 함께 추진한다. 현재 지방하천인 창릉천은 정비사업 대부분을 지방비로 부담해야 하는 만큼 국가하천으로 승격되면 국비를 지원받아 치수와 친수사업을 안정적으로 추진할 수 있다는 설명이다. 아울러 창릉천과 고양대덕생태공원을 연계한 친수정원을 조성해 지방정원 등록을 거쳐 국가정원 지정도 추진할 방침이다.

민경선 고양시장이 지난 1일 취임식에서 북한산~창릉천~한강~행주산성 문화관광산업벨트 조성 계획을 밝혔다.

민경선 고양시장은 “창릉천을 중심으로 자연과 사람, 문화, 역사가 조화를 이루는 고양시만의 대표 수변 문화관광 거점을 조성하겠다”며 “시민들이 여가와 휴식을 누릴 수 있는 공간으로 만들어 시민의 품에 돌려드리겠다”고 말했다.