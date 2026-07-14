규제지역 묶여도 거센 ‘동탄·평택’ 열기… ‘반도체 수혜 단지’로 쏠린 눈길

직방 호갱노노 2분기 랭킹 발표… 반도체 밸리·신축 분양 단지에 관심 집중

경기 화성시 동탄구 일대의 모습. 화성=뉴스1

2026년 2분기 국내 부동산 시장에서 가장 뜨거운 관심을 받은 아파트는 경기 화성시 ‘동탄역 롯데캐슬’로 나타났다. 반도체 산업 호황에 대한 기대감과 우수한 교통 인프라가 맞물린 결과로 풀이된다. 최근 규제지역 지정에 따른 시장 변화 속에서도 미래가치가 높은 신축 단지와 지역 랜드마크에 대한 조회수가 꾸준히 유입되는 흐름이다.

14일 직방이 운영하는 아파트 종합 정보 플랫폼 호갱노노는 ‘2026년 2분기 인기 아파트 랭킹’을 공개했다. 이번 순위는 아파트 단지 정보 페이지의 순방문자 수를 기준으로 집계됐다.

◆ 반도체 호재 등에 업은 경기 남부권 단지, 상위권 휩쓸어

2분기 기준 가장 높은 순방문자 수를 기록한 단지는 경기 화성시 ‘동탄역 롯데캐슬’이다. 이 기간 약 17만 374명의 순방문자가 유입됐다. 우수한 인프라와 더불어 최근 규제지역으로 지정되면서 가격 흐름을 확인하려는 사용자가 일시에 몰린 것으로 해석된다.

2위는 약 13만 8137명이 조회한 경기 평택시 ‘지제역반도체밸리풍경채어바니티’가 차지했다. 평택 반도체 산업벨트 조성과 직주근접 입지에 대한 기대감이 반영된 결과로 보인다. 용인과 평택, 화성으로 이어지는 반도체 메가 클러스터 호재가 경기 남부권 리딩 단지들의 주목도를 끌어올리는 모양새다.

3위에는 서울 동작구 ‘써밋더힐’(108,433명)이 이름을 올렸다. 지난 5월 분양 당시 한강 조망 입지로 주목받은 단지다. 다소 높은 분양가에도 불구하고 청약자가 몰렸으며, 지난달 30일 잔여세대 무순위 청약 공고가 나오면서 막바지까지 높은 조회수를 기록한 것으로 분석된다.

◆ 랜드마크 건재한 가운데 신규 분양에도 관심 지속

이어 4위부터 6위까지는 전통적인 지역 랜드마크 단지들이 차지했다. 서울 송파구 ‘헬리오시티’(97,822명), 강동구 ‘올림픽파크포레온’(86,305명), 경기 용인시 ‘성복역롯데캐슬골드타운’ 순이다. 실거래가와 시세 추이를 상시 모니터링하려는 실수요자들의 방문이 꾸준했던 것으로 관측된다.

7위는 노량진뉴타운의 첫 일반분양 단지인 ‘라클라체자이드파인’이 차지했으며, 8위는 영통 생활권 대표 단지인 ‘힐스테이트영통’으로 집계됐다. 신규 분양 단지인 ‘화성동탄2지구 C27블록’과 ‘아크로리버스카이’도 각각 9위와 10위에 오르며 공급 정보를 확인하려는 수요가 이어졌다.

◆ 규제지역 추가 지정 변수... 대체 지역 이동 가능성도

시장 전문가들은 반도체 투자 확대라는 대규모 개발 호재와 정책 변화가 복합적으로 작용하면서 지역별 분위기가 빠르게 변하고 있다고 진단한다. 특히 지난달 30일 단행된 규제지역 추가 지정이 향후 시장 향방을 가를 주요 변수가 될 것이라는 관측이다.

김은선 직방 빅데이터랩장은 “최근 분양가가 높아지는 추세에도 입지와 미래가치를 갖춘 신규 분양 단지에 대한 관심은 여전히 이어지고 있다”고 설명했다.

이어 김 랩장은 “규제지역 추가 지정으로 시장 환경에 또 한 번 변화가 생긴 만큼 향후 관심 지역이 어디로 이동할지 주목할 필요가 있다”며 “수요자들이 규제지역뿐 아니라 대체 가능한 비규제 지역까지 함께 탐색하는 움직임이 나타나고 있어 지역별 차별화가 더욱 뚜렷해질 것으로 보인다”고 전망했다.