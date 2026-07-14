9차례 걸쳐 진행…국민참여단 200명 현장에

이재명 대통령이 15일부터 재정경제부를 시작으로 9차례에 걸쳐 '삶으로 체감하는 대체불가 대한민국'이라는 주제로 각 부처 업무보고를 받는다고 청와대가 14일 밝혔다.



업무보고는 취임 후 두 번째로, 지난 연말 진행한 첫 업무보고 당시 각 부처의 보고 내용이 제대로 이행되고 있는지 점검하는 것이 목적이다.

이재명 대통령이 지난 13일 청와대에서 열린 2026년 국가재정전략회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

전체 보고 대상 기관은 국무조정실과 19부 6처 18청 7위원회를 포함해 국민체감형 민생사업을 추진하는 140개 공공기관이다.



이 중 첫날인 15일에는 오전 10시부터 재정경제부(국세청·관세청·조달청), 국가데이터처, 금융위원회, 기획예산처가 약 100분간 보고를 진행한다.



이튿날인 16일 오전에는 과학기술정보통신부(우주항공청)·방송미디어통신위원회·개인정보보호위원회의 업무보고가 이뤄진다.



같은 날 오후 2시에는 국토교통부(행정중심복합도시건설청·새만금개발청)·농림축산식품부(농촌진흥청·산림청)·해양수산부(해양경찰청)가, 오후 4시 20분부터는 보건복지부(질병관리청)·식품의약품안전처·성평등가족부·국민권익위원회가 차례로 업무보고에 나선다.



그 외 부처의 업무보고는 8월 초에 진행될 예정이다.



이번 업무보고에는 매회 약 20여명씩 모두 200여명의 국민참여단이 현장을 찾는다.



앞서 청와대는 SNS를 통해 신청자를 모집했고 경쟁률은 약 6.3대 1이었다고 청와대는 설명했다.

<연합>