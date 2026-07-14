삼성전자 반등…외국인·기관 '사자', 개인 나홀로 '팔자'

코스닥 하락 지속

14일 코스피가 전날 급락에 이어 하락세로 출발, 등락을 거듭하며 혼조세를 보이고 있다.



이날 오전 9시 26분 기준 코스피는 57.09포인트(0.84%) 내린 6,749.84를 나타내고 있다.

14일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 시황이 표시되어 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 37.87포인트(0.56%) 하락한 6769.06, 코스닥 지수는 전 거래일 보다 2.20포인트(0.28%) 내린 797.16에 거래를 시작했다.

지수는 37.87p(0.56%) 내린 6,769.06으로 장을 시작한 직후 6,614.70(-2.82%)까지 떨어지기도 했지만, 6,848.39(+0.61%)까지 오르기도 하는 등 방향성을 찾는 모습이다.



수급별로 보면 전날 총 4조원 가까이 순매도했던 기관과 외국인이 순매수 우위로 돌아서 각각 1조1천529억원, 854억원 사들이고 있다. 반면 3조8천억원 넘게 순매수했던 개인은 장 초반부터 1조2천270억원 내다 파는 중이다.



코스피200선물 시장에선 외국인과 개인이 각각 6천405억원, 262억원 순매수 중인 가운데 외국인은 6천671억원 순매도하고 있다.



간밤 미국과 이란 간 갈등 고조로 유가가 다시 상승하고, 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 매파적 발언도 이어지면서 미 금리 인상 가능성이 다시 부각되며 시장의 불안감이 반영되는 것으로 보인다.



크리스토퍼 윌러 미 연준 이사는 간밤 뉴욕 한 행사에서 "이번 주 발표되는 근원인플레이션 지표가 또다시 높게 나오면 연방공개시장위원회(FOMC)는 단기적으로 통화 긴축 방안을 검토해야 할 것"이라고 언급했다.



도널드 트럼프 미 대통령은 한 라디오 출연에서 이란을 향해 "오늘 밤에도, 내일도 세게 때릴 것"이라고 언급하는 등 긴장 수위를 높이고 있다.



이에 9월 인도분 브렌트유 선물은 전 거래일 대비 9.59% 올랐고, 8월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 9.42% 뛰었다.



뉴욕증시 3대 주가지수는 모두 하락했다. 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일 대비 0.26% 내렸고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.79%, 1.55% 하락 마감했다.



특히 SK하이닉스[000660] 미국주식예탁증서(ADR)는 나스닥 상장 2거래일째에 9.32% 급락했고, 마이크론(-4.32%)과 샌디스크(-12.63%) 등 반도체주 낙폭도 컸다. 필라델피아반도체지수는 4.78% 하락했다.



전날 각각 10%, 15% 넘게 내렸던 삼성전자[005930]와 SK하이닉스는 상승과 하락 전환을 거듭하고 있으며, 현재는 각각 1.77% 상승, 0.54% 하락 중이다.



이외 시가총액 상위 종목 중 SK스퀘어[402340](1.12%)만이 상승 전환했고, 삼성전기[009150](-1.32%), 현대차[005380](-4.84%), LG에너지솔루션[373220](-2.59%), 삼성바이오로직스[207940](-2.43%) 등 나머지는 내림세다.



업종별로 보면 보합권인 은행을 제외, 모두 하락세다. 운송장비·부품(-3.89%) 하락 폭이 가장 컸고, 그다음으로 보험(-3.74%), 제조(-3.02%), 기계·장비(-2.83%) 등이 뒤를 잇고 있다.



코스닥은 2.20p(0.28%) 내린 797.16으로 개장, 같은 시각 15.46p(1.93%) 하락한 783.90이다.



외국인만 774억원 순매도 우위다. 기관과 개인은 300억원, 448억원 사들이고 있다.



시총 1위인 알테오젠은 13% 빠져, 상위 종목 중 큰 낙폭을 기록 중이다. 에코프로비엠[247540]과 에코프로[086520]도 2∼3%대 하락률을 보이고 있으며, 코오롱티슈진[950160]과 원익IPS[240810]도 6% 넘게 내리는 중이다.



이런 가운데 코스닥 상장사 로킷헬스케어[376900]는 이달부터 세계 최초로 신장재생 인체 임상 수술을 시작한다고 밝히며 투자자 기대를 업고 20% 안팎 상승률을 기록하고 있다.

<연합>