국제축구연맹(FIFA) 월드컵에서 사상 처음 8강에 오르며 새역사를 쓴 노르웨이 축구대표팀이 금의환향했다.



로이터통신은 14일(한국시간) "10만 명이 넘는 팬이 노르웨이 수도 오슬로 거리를 가득 메우며 축구 대표팀을 영웅처럼 맞이했다. 월드컵 탈락의 아쉬움은 거대한 국가적 축제로 바뀌었다"고 2026 북중미 월드컵을 마친 노르웨이 선수단의 귀국 모습을 전했다.



노르웨이는 이번 북중미 월드컵에서 7골을 터트린 '괴물 공격수' 엘링 홀란을 앞세워 대회 역사상 처음으로 8강에 진출했다.



비록 '축구 종가' 잉글랜드와 연장 혈투 끝에 1-2로 역전패해 위대한 도전을 끝내야 했으나 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 오른 월드컵 본선 무대에서 강렬한 존재감을 드러냈다.



16강전에서는 최다 우승국(5회) 브라질을 2-1로 누르기도 했다.



노르웨이 팬들은 꿈같은 시간을 보내게 해준 대표팀을 뜨겁게 맞이했다.



로이터통신에 따르면 현지시간 월요일 오후 오슬로의 왕궁 광장에는 국가대표 선수들을 환영하기 위해 비공식적으로 10만 명이 넘는 팬들이 몰려들었다. 노르웨이는 총인구는 약 560만명이다.



팬들은 왕궁 광장을 가득 메웠고, 중심가인 칼 요한스 거리를 따라 길게 늘어섰다.

사진=로이터연합뉴스

선수단을 태운 비행기가 오슬로 공항에 도착하자 먼저 소방차에서 뿜어져 나오는 물줄기 세례로 전통적인 환영 인사가 이뤄졌다.



선수들은 왕궁으로 이동해 하랄 5세 국왕과 환담한 뒤 왕실 근위대가 도열한 가운데 왕궁 밖으로 나와 팬들에게 인사했다.



이어 노르웨이 왕위 계승자인 하콘 왕세자가 치는 북소리에 맞춰 이번 대회 기간 노르웨이를 상징하는 응원 문화가 된 '바이킹 노 젓기' 세리머니를 수만 명의 팬과 함께 펼치며 월드컵 8강 신화의 기쁨을 나눴다.



다만, 세리머니에 홀란은 참여하지 못했다.



스톨레 솔바켄 노르웨이 대표팀 감독에 따르면 미국에서 출발한 비행기가 4시간 지연되는 바람에 귀국 후 연결 항공편을 타야 했던 홀란과 미드필더 산데르 베르게는 노 젓기 세리머니를 포함해 환영 행사의 후반부는 함께할 수 없었다.

사진=로이터연합뉴스

앞서 홀란은 자신의 소셜미디어에 술병을 든 너구리 박제를 들고 비행기에서 내려오는 모습을 공개해 눈길을 끌었다.



선수단은 이후 오픈 톱 버스에 올라타고 오슬로 시내를 도는 퍼레이드를 이어갔다.



인파 때문에 퍼레이드 버스는 여러 차례 멈춰 섰고, 경찰 호위대가 길을 확보하는 데 어려움을 겪으면서 한때 버스가 후진하기도 했다. 환영 행사는 해가 진 뒤에도 계속됐다.



대표팀 주장 마르틴 외데고르는 노르웨이 방송 NRK와의 인터뷰에서 "이런 광경은 누구도 상상하지 못했을 것"이라며 이처럼 많은 응원을 받고, 온 나라가 우리를 응원해 준다는 사실이 정말 믿기지 않는다. 정말 환상적"이라고 감격스러워했다.

<연합>