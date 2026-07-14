"홍명보 나가, 선 넘었다" 김병현, 비판 쏟아지자 결국 사과

전 야구선수 김병현이 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독과 관련한 자신의 발언에 대해 사과했다.

김병현은 지난 13일 자신의 유튜브 채널에 축구 팬인 지인과 대화를 나누는 영상을 공개했다.

김병현. 유튜브 채널 김병현 캡처

영상에서 지인은 홍 전 감독의 대표팀 선임 과정과 이후 불거진 논란, 축구 팬들이 느낀 실망감 등을 설명했다. 이에 김병현은 "전 과정을 몰랐던 것은 무식했던 게 맞고, 핀트가 엇갈린 것 같다"고 말했다.

앞서 김병현은 지난달 공개한 영상에서 홍 전 감독을 비판한 축구계 후배의 발언을 지적했다.

당시 김병현은 일반 팬들과 달리 선수 출신인 축구계 후배가 "홍명보 나가"라는 표현을 사용한 것은 선을 넘은 것처럼 느껴졌다며 운동선수 사이의 선후배 예의를 강조했다.

이는 남아공전 이후 틱톡 라이브 방송에서 "홍명보 나가"라고 말한 전 축구 국가대표 골키퍼 김영광을 겨냥한 것으로 받아들여졌다.

이후 축구 팬들은 김병현이 홍 전 감독과 대한축구협회를 둘러싼 논란의 배경을 제대로 알지 못한 채 발언했다며 비판했다.

김병현은 "누구를 옹호할 생각은 없었다"며 "억지로 사과하는 것이 아니라 전 과정을 모르고 이야기해 상처가 된 축구 팬들한테는 사과할 마음이 있다"고 말했다.

<뉴시스>