해남군, 민선 9기 첫걸음은 ‘미래산업’… RE100 국가산단 유치 총력전

명현관 군수, 산업부 방문… “에너지자립도시 특별법 조속 통과 힘 모아달라”

7월 착공 ‘국가 AI 컴퓨팅 센터’ 등 17조원 규모 투자 예정… 산업 클러스터 최적지 강조

민선 9기 출범 이후 첫 중앙부처 방문에 나선 전남 해남군이 ‘RE100(사용 전력 100%를 재생에너지로 충당) 국가산업단지’ 지정과 재생에너지 자립도시 조성 등 핵심 현안 해결을 위해 중앙 정부를 상대로 전방위적인 건의 활동에 나섰다.

특히 이번 방문에 앞서 명현관 해남군수는 직원 정례조회를 통해 “그동안의 관행에서 과감히 벗어나 민선 9기 새로운 마음으로 혁신하고 맡은 업무에 최선을 다해달라”고 당부하며, 이번 행보가 해남의 미래 도약을 위한 실질적인 성과로 이어져야 한다는 강력한 의지를 피력했다.

명현관 해남군수(오른쪽)가 문신학 산업통상자원부 차관과 지난 13일 면담을 갖고 국회 계류 중인‘재생에너지 자립도시 조성에 관한 특별법’의 조속한 제정을 위해 정부차원의 관심과 지원을 요청했다. 해남군 제공

14일 해남군에 따르면 명 군수와 군 관계자들은 전날(13일) 산업통상자원부를 전격 방문해 첨단산업 유치와 기업투자 활성화를 위한 ‘해남 솔라시도 RE100 국가산업단지 제1호 지정’을 공식 건의했다.

이날 명 군수는 문신학 산업부 차관과 면담을 갖고 현재 국회에 계류 중인 ‘재생에너지 자립도시 조성에 관한 특별법’의 조속한 제정을 위해 정부 차원의 적극적인 관심과 지원을 요청했다.

명 군수는 면담에서 “이달(7월) 착공 예정인 국가 AI(인공지능) 컴퓨팅 센터와 정부의 3대 메가 프로젝트를 통해 해남에 총 17조원 규모의 대규모 투자가 예정돼 있다”며 “이를 통해 각종 연구기관과 기업들이 집적하는 거대한 산업 클러스터가 형성될 것”이라고 설명했다. 이어 “세계적인 경쟁력을 갖춘 RE100 국가산단 조성이 시급한 만큼, 특별법 제정에 정부가 적극적으로 힘을 실어달라”고 강조했다.

현재 국회 상임위원회 심사가 진행 중인 ‘재생에너지 자립도시 조성 및 지원에 관한 특별법’ 제정안은 산업시설지구(산단)와 배후 정주지구(주거), 재생에너지 집적화지구, 분산형 전력망지구를 하나의 체계로 묶어 지정하도록 명문화하는 내용을 담고 있다. 아울러 특별회계 설치, 조세·부담금 감면, 행정·재정적 지원 근거 등 파격적인 인센티브가 포함돼 있다.

특히 기업이 사용하는 전력의 100%를 신재생에너지로 조달할 수 있도록 여건을 조성하고, 강력한 세제 혜택과 정주 여건을 제공함으로써 수도권 기업들의 파격적인 지방 이전을 유도하는 핵심 법안으로 꼽힌다.

해남군은 풍부한 일조량과 해상풍력 등 안정적이고 경쟁력 있는 재생에너지 공급 체계를 갖추고 있어 재생에너지 자립도시 조성을 위한 최적의 입지라는 평가를 받아왔다. 정부가 추진 중인 RE100 국가산단의 가장 유력한 후보지로 꼽히는 만큼, 군은 특별법이 조속히 제정·시행되면 사업 추진에 한층 속도가 붙을 것으로 기대하고 있다.

이와 함께 명 군수는 호남권 반도체 클러스터 인프라 구축 시 해남 솔라시도를 포함해 통합 설계해 줄 것과 함께, 기업 유치의 필수 조건인 광역교통망 확충, 정주 여건 개선 등 지역 균형발전을 위한 방안도 함께 건의했다.

해남군 관계자는 “재생에너지 자립도시 특별법 통과와 RE100 국가산단 조성은 해남의 미래 백년 발전을 견인할 핵심 과제”라며 “정부 부처는 물론 국회, 특별시 등과의 긴밀한 협력을 강화해 미래 성장 기반을 다지는 데 군정 역량을 총동원하겠다”고 밝혔다.