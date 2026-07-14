'한국소설 폄하' 中 유명 청년작가, 논문 표절로 석사학위 취소

중국 인민대 "장팡저우 논문서 해외 논문과 중복 확인"

한국 소설 폄하 발언으로 국내에서도 논란이 됐던 중국 유명 작가 장팡저우(蔣方舟·37)가 석사학위 논문 표절이 인정돼 학위를 취소당했다.



중국 인민대는 13일 오후 웨이보를 통해 외부 전문가들이 참여한 조사위원회의 검증 결과 장팡저우의 2019년 석사학위 논문에서 학술 부정행위가 확인됐다고 밝혔다.

중국 유명작가 장팡저우. 바이두 캡처

대학 측은 장팡저우의 논문 일부가 해외 학술지 논문과 중복됐으며, 해당 내용을 인용 표시하거나 참고문헌에 명시하지 않은 사실을 확인했다고 설명했다.



이어 '학술 부정행위 예방 및 처리 방법' 등 관련 규정에 따라 이를 학술 부정행위로 판단하고 장팡저우의 석사학위를 취소하기로 결정했다고 밝혔다.



장팡저우는 같은 날 밤 웨이보를 통해 "학교의 결정을 받아들인다"며 "이번 일로 실망한 독자들과 징계를 받은 지도교수에게 깊이 사과드린다"고 밝혔다.



앞서 칭화대의 샤오잉 교수는 장팡저우의 석사학위 논문 표절 의혹을 제기했으나 인민대는 부정행위가 발견되지 않았다고 발표한 바 있다.



그러나 온라인에서 장팡저우의 논문이 대만 학자의 논문과 미국 학자의 저서 등을 무단 인용했다는 추가 의혹이 확산하면서 대학 측이 재조사에 착수해 기존 판단을 번복했다.



장팡저우는 17세의 나이에 8편의 소설을 출간해 '천재 소녀 작가'로 이름을 알린 중국의 대표적인 청년 작가다.



그는 2006년 7월 신작 소설 출판기념회에서 한국 인터넷 소설 작가 귀여니(본명 이윤세)가 자신에게 한참 못 미친다고 평가하며 한류 소설의 본질이 '사기'라는 취지의 발언을 해 국내에서 반발을 불러일으켰다.

<연합>