KT, ‘하이퍼 AI 네트워크 기반 조성 사업’ 우선협상대상자 선정

“하이퍼 AI 생태계 확산 선도로 경쟁력 향상에 기여”

KT는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관하는 ‘하이퍼 AI 네트워크 기반 조성 사업’에서 삼성전자·HD현대삼호 등과 함께 우선협상대상자로 선정됐다고 14일 밝혔다.

KT는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관하는 ‘하이퍼 AI 네트워크 기반 조성 사업’에서 삼성전자·HD현대삼호 등과 함께 우선협상대상자로 선정됐다고 14일 밝혔다. KT 제공

‘하이퍼 AI 네트워크’는 AI로 통신망을 지능적으로 운영해 피지컬 AI 서비스에 필요한 초저지연·대용량 통신을 제공하는 차세대 네트워크다.

KT는 국내 통신사 최초로 ‘AI 네트워크’를 6G 비전으로 제시한 바 있으며, 5G SA(StandAlone) 상용망 전환을 완료한 경험을 바탕으로 하이퍼 AI 네트워크 실증에 나선다.

2027년까지 총 160억원을 투입하는 이번 사업에서 KT는 AI 기반 자율 운용 네트워크를 구축해 조선소 등 산업 현장에서 다수의 로봇이 안정적으로 운영될 수 있는 통신 환경을 검증한다.

세부적으로 △자율 운용 네트워크 기반 마련 △산업 현장 피지컬 AI 실증 △K-통신 생태계 활성화 등의 과제를 추진한다.

KT는 삼성전자·HD현대삼호 외에도 솔리드, 아리엘네트웍스, 우리넷, 연세대 등 국내 기업·학계와 컨소시엄으로 사업을 추진한다.

국내 이동통신 장비의 글로벌 점유율 확대와 중소기업 성장을 돕는 ‘K-통신 생태계’ 활성화에도 힘을 보탤 전망이다.

KT 관계자는 “하이퍼 AI 생태계 확산 선도로 국가 통신 장비 산업의 경쟁력을 높이는 데 기여하겠다”고 말했다.