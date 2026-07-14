최연소 기네스 기록 도전한다고…6세 손녀 운전시킨 경찰 간부

인도의 한 경찰 간부가 교통량이 많은 도심 도로에서 6세 손녀에게 차량 운전을 맡겼다가 형사 입건과 함께 정직 처분을 받았다. 그는 손녀를 세계 최연소 운전자로 기네스 세계기록에 올리기 위한 연습이었다고 주장해 비판을 받고 있다.

14일(현지시간) 힌두스탄타임스와 더 힌두 등 현지 매체에 따르면 인도 남부 텔랑가나주 하이데라바드의 한 경찰서에서 근무하는 푸자리 티루파티 경위는 지난 12일 시내 도로에서 6세의 손녀에게 운전대를 맡겼다.

당시 손녀는 운전석에 앉아 차량을 직접 운전했고, 티루파티는 조수석에 탑승한 채 이를 지켜본 것으로 전해졌다.

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 픽사베이

운전 경험이 없는 어린아이가 차량을 몰면서 일대 교통 흐름이 급격하게 느려졌고 사고 위험도 커졌다. 이를 목격한 다른 운전자들의 항의에도 티루파티는 손녀의 운전을 중단시키지 않은 것으로 알려졌다. 해당 논란은 당시 상황이 담긴 영상이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 빠르게 확산되면서 커졌다.

티루파티는 현지 언론에 손녀를 기네스 세계기록의 최연소 운전자로 등재시키기 위해 운전을 연습시킨 것이라고 해명했다. 그러나 이같은 주장은 여론의 공감을 얻지 못했고, 오히려 공공도로에서 미성년자의 불법 운전을 방조했다는 비판이 이어졌다.

결국 텔랑가나주 경찰은 티루파티를 미성년자의 불법 운전을 허용한 혐의로 형사 입건하는 한편 정직 처분을 내렸다. 현재 경찰은 당시 경위와 법 위반 여부를 조사하고 있다. 인도에서는 만 18세 미만 미성년자의 공공도로 운전이 법으로 금지돼 있다. 보호자나 차량 소유주가 이를 허용할 경우 형사처벌 대상이 될 수 있다.

당국은 미성년자 운전의 위험성을 지속적으로 경고하고 있지만 관련 사고는 끊이지 않고 있다. 현지에서는 부모나 보호자의 묵인 아래 미성년자가 차량을 운전하거나, 일부 청소년이 고급 승용차를 몰며 이를 SNS에 공개하는 사례가 반복되고 있는 것으로 알려졌다.