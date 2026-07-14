차정원, 연습생 된 정용화에 “안 한다고 해 놓고”

배우 차정원이 ‘씨엔블루’ 출신 정용화와의 오랜 인연을 밝히며 그와 있었던 일화를 전했다.

배우 차정원이 ‘씨엔블루’ 출신 정용화와의 오랜 인연을 밝히며 그와 있었던 일화를 전했다. SBS

13일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에는 아이비, 차정원, 주현영이 출연해 다양한 이야기를 나눴다. 이날 이수지는 차정원에게 배우를 꿈꾸게 된 계기를 물었고, 차정원은 어린 시절부터 배우를 목표로 삼아왔다고 답하며 자연스럽게 학창 시절 기억을 꺼냈다.

차정원은 정용화와 고등학교 1학년 때부터 친구로 지내온 사이라며 지금도 편안하게 연락을 주고받는다고 말했다. 그는 “부산에 가끔 대형 소속사들이 와서 학교 앞에서 기다린다”고 길거리 캐스팅에 대해 설명했다.

그러면서 “서울에서 누가 온다더라”며 수줍은 얼굴로 꽃단장을 한 그는 “매일매일 나갔는데 왜 아무도 없지? 싶었다”고 전했다. 그러면서 “어느 날 용화가 연락이 안 되더라”고 말했다. 그는 정용화와 다른 학교에 다녔지만 정용화와 같은 학교에 다니는 친구가 “서울에서 누가 와서 용화를 데리고 갔다”고 전했다고.

차정원은 “(정용화가) 안 한다고 해 놓고 나를 내버려두고 서울로 가다니” 싶어서 정용화에게 자초지종을 들으려 전화했고, 정용화는 “미안하다”고 사과했다. 차정원에 따르면 당시 정용화의 학교 앞에서 소속사 사람들이 설득했고 이를 들은 정용화는 들어보니까 하고 싶은 마음이 생겨 연습생으로 서울에 가게 됐다.

해당 일화를 들은 출연진들이 배신감을 느꼈을 것 같다고 차정원에게 묻자, 그는 “배신감보다 우리 학교 앞에 안 온 게 더 슬펐다”고 솔직하게 털어놨다.

이날 차정원은 “정용화가 방송에서 사투리를 알려주면 통쾌하다”고 전하며 오랜 친구 정용화와의 인연을 언급했다.