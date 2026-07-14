방학 두 달 일하고 장학금까지…국가근로장학금 집중근로, 29일까지 신청

교외 근로 시급 1만2790원 지급

여름방학 기간 동안 일을 하면서 경험을 쌓고 장학금을 받을 수 있는 2026년 국가근로장학금 하계방학 집중근로 프로그램 신청이 이달 29일 오후 6시에 최종 마감된다. 사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 생성한 가상 이미지.

여름방학 기간 동안 일을 하면서 경험을 쌓고 장학금을 받을 수 있는 2026년 국가근로장학금 하계방학 집중근로 프로그램 신청이 이달 29일 오후 6시에 최종 마감된다. 교외 근로 장학생으로 선발될 경우 시급 1만2790원을 받게 되어 대학생들의 등록금 및 생활비 부담을 크게 덜어줄 전망이다.

◆ 29일 마감되는 하계 집중근로 신청 자격과 근로 조건

한국장학재단은 14일 “이번 하계방학 집중근로 프로그램에 참여할 근로장학생을 모집 중”이라고 밝혔다.

신청은 7월 29일 오후 6시까지 한국장학재단 누리집이나 모바일 앱을 통해 진행된다. 실제 근로 기간은 7월 1일부터 8월 31일 사이이다. 참여 대학과 근로 기관의 개별 일정에 따라 맞춤형으로 진행된다.

지원 자격은 성적과 소득 기준을 모두 충족해야 한다. 직전 학기 성적이 100점 만점 기준 70점인 C0 수준 이상이어야 한다. 학자금 지원 구간은 9구간 이하에 해당해야 신청이 가능하다.

또 기본적으로 2026년 1학기 국가근로장학금을 이미 신청한 학생이 대상이다. 다만 장애인과 자립준비청년은 성적 기준 적용에서 제외된다. 취약계층의 정책 접근성을 높이기 위한 조치다.

교외 근로 장학생의 근로시간은 하루 최대 8시간으로, 시급은 1만2790원이다.

주간 근로시간은 최대 40시간까지 허용된다. 세부 시급과 근로시간은 소속 대학 및 배정된 근로지에 따라 일부 변동될 수 있다.

학기 중에는 학업 병행으로 인해 근로시간이 엄격히 제한되지만 방학 기간에는 상대적으로 집중해서 일할 수 있는 환경이 조성되어 목돈 마련에 매우 유리하다.

◆ 1학기 미신청자 주의사항 및 조기 마감 대비

이번 하계 집중근로는 2026년 1학기 국가근로장학금 신청자를 기본 대상으로 삼는다. 따라서 1학기에 사전 신청을 하지 않은 학생은 이번 프로그램 참여 대상에서 제외될 수 있다.

본인의 자격 충족 여부가 불분명한 학생은 신청 전에 소속 대학의 장학 담당 부서나 한국장학재단 콜센터에 직접 확인하는 과정이 필수적이다.

국가근로장학금 집중근로 프로그램은 양질의 근로지를 선점하려는 학생들의 수요가 몰린다.

이로 인해 근로지 배정이 조기에 마감되는 경우가 잦다. 참여를 희망하는 대학생은 마감일에 임박하여 서두르기보다 미리 신청 절차를 마치고 근로지 배정 현황을 점검하는 것이 합격에 유리하다.

한편 올해 교외 근로장학금 시급 1만2790원은 2026년도 법정 최저임금 수준을 상회하는 금액으로 책정되어 있다.

이는 단순한 아르바이트를 넘어 대학생들에게 양질의 직업 체험 기회를 제공하려는 정부의 교육복지 정책이 반영된 결과다.

한국장학재단의 과거 데이터 흐름을 분석하면 방학 중 집중근로 프로그램 참여 학생들은 일반 아르바이트 종사 학생들에 비해 학업 성취도 유지는 물론 전공 연계 실무 경험을 통해 졸업 후 취업 시장에서 유리한 위치를 점하는 경향을 보인다.

특히 학자금 지원 9구간 이하라는 소득 요건은 경제적 취약계층 대학생의 학업 이탈을 방지하는 핵심 안전망 역할을 수행한다.

방학 기간 주 40시간을 꽉 채워 근무할 경우 한 달에 약 204만6400원의 안정적인 장학금을 수령할 수 있는 만큼 실질적인 생활비와 등록금 재원 마련에 큰 기여를 하고 있다.