“폭염휴식권·작업중지권 보장하라”… 민주노총 대전본부, 폭염감시단 발족

"폭염도 재난"…사업장 대책 이행 여부 점검

온열질환 산재 증가…"사각지대 노동자 보호해야"

대전지역 노동계가 폭염 속 노동자 건강권 보호에 나섰다.

민주노총 대전본부는 14일 오전 대전시청 앞에서 “차별 없는 폭염 대책을 전면 적용하고 폭염휴식권과 폭염 시 작업중지권을 실질적으로 보장하라”며 폭염감시단을 발족했다.

민주노총 대전본부가 14일 대전시청 북문 앞에서 폭염 감시단 발족 기자회견을 열고 직종별 폭염대책 확대 적용을 요구하고 있다. 뉴스1

대전본부는 “기후이변 시대의 폭염은 ‘무더위’라는 말로는 부족한 재난이고 재해”라며 “정부와 지방자치단체의 폭염 대책이 현장에서 제대로 이행되는지 감시하고 개선 요구를 거부하는 사업장에 공동 대응하겠다”고 강조했다.

이들은 “체감온도 35도 이상이면 매시간 15분 휴식, 체감온도 38도 이상 시 긴급조치 작업 외 옥외작업 중지 등이 고용노동부 지침에 담겼으나 현장에서는 여전히 권고 수준에 그치고 있다”며 “특수고용·플랫폼 노동자 등 산업안전보건법 적용이 제한적인 노동자들이 폭염 대책에서 배제되고 있어 산업안전보건법을 전면 적용하라”고 요구했다.

대전본부 폭염감시단은 사업장 폭염 예방조치 이행 여부를 점검하는 한편 폭염 예방 점검의 날 운영, 작업중지권 보장 선전, 온열질환·중대재해 발생 시 공동 대응한다.

국민의힘 김위상 의원실에 따르면 온열질환 산재 승인 건수는 2020년 13건에서 지난해 77건으로 매년 증가하고 있다. 같은 기간 산재사망 승인 건수 역시 총 19명에 달했다.