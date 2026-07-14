삼진푸드, 푸드패커와 식품 기술 개발 MOU 체결

임희원 셰프 참여, 레시피 개발과 상용화 협력

충북 진천 지역 농가와 산업 연계, 국내외 유통 확대 추진

삼진푸드와 푸드패커 관계자들이 업무협약 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. (사진 제공=삼진푸드)

충북 진천에 있는 식품 제조 전문 기업 삼진푸드가 푸드패커와 식품 기술 개발 및 신제품 공동개발을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

삼진푸드는 소스, 시즈닝, 농수산물 엑기스류 등을 제조해 온 식품 제조 기업으로, 국내 식품 기업 및 외식 프랜차이즈와 협력해 왔다고 설명했다.

삼진푸드는 제조 경험과 생산 인프라를 바탕으로, 발효 공정 표준화와 식품 소재 개발 기술을 보유한 푸드패커와 식품 기술 고도화 및 신제품 공동개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

특히 양사는 이번 협약을 통해 충북 진천군 지역 농가 및 기반 산업과의 상생 협력을 핵심 과제로 삼았다. 진천의 농산물과 지역 산업 기반을 활용해 신제품 개발과 유통 확대를 추진한다는 계획이다.

공동개발 과정에는 푸드패커의 임희원 셰프가 참여한다. 임희원 셰프는 제품 기획 단계부터 레시피 개발, 상용화에 이르기까지 전 과정을 공동으로 진행할 예정이다.

양사는 삼진푸드의 제조 인프라와 푸드패커의 전통 발효기술을 접목하여 신제품을 개발하고, 향후 해외 유통 가능성도 검토할 계획이다.

왼쪽부터 삼진푸드 양은석 전무이사, 푸드패커 임희원 대표. (사진 제공=삼진푸드)

삼진푸드 관계자는 “충북 진천은 우수한 물류 인프라와 친기업적 환경을 갖춘 지역”이라며 “푸드패커와의 기술 교류를 통해 글로벌 시장으로 영역을 확대하는 한편, 진천군과 함께 성장하고 호흡하는 대표 기업으로서의 역할을 해 나가겠다”고 말했다.

임희원 셰프는 “충북은 기후와 토양이 우수해 고품질의 농산물이 생산되는 지역”이라며 “지역 농민들의 땀방울이 담긴 식재료를 활용해, 전국의 소비자들이 일상에서 쉽게 즐길 수 있는 로컬 푸드를 선보이겠다”고 말했다.

이번 협약으로 개발되는 신제품은 이르면 올해 하반기 출시를 목표로 하고 있으며, 온라인과 오프라인 주요 유통 채널을 통해 전국 소비자를 대상으로 판매될 예정이다.