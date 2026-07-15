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국중박, 세계 최대 규모 ‘원통형 CT’ 도입

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권이선 기자 2sun@segye.com
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직경 1.1m·길이 3m 촬영 가능
목재유산 연대기 연구에도 활용

높이 1m가 넘는 대형 목조불상을 해체하지 않고도 내부 구조와 손상 상태를 정밀하게 들여다볼 수 있는 조사 장비가 국내에 처음 도입됐다.

국립중앙박물관은 문화유산의 내부 구조와 손상 상태를 정밀하게 조사할 수 있는 세계 최대 규모의 원통형 컴퓨터단층촬영(CT) 기기를 도입했다고 14일 밝혔다.

14일 서울 용산구 국립중앙박물관 보존과학센터에서 연구원들이 세계 최대 원통형 컴퓨터단층촬영(CT) 기기를 이용해 높이 1.1m의 대형 목조불상을 조사하고 있다. 최상수 기자
14일 서울 용산구 국립중앙박물관 보존과학센터에서 연구원들이 세계 최대 원통형 컴퓨터단층촬영(CT) 기기를 이용해 높이 1.1m의 대형 목조불상을 조사하고 있다. 최상수 기자

새 장비는 크고 무거운 문화유산을 조사하는 데 적합하다. 기존 CT는 조사 대상을 회전시키면서 X선 발생 장치가 위아래로 이동해 촬영하는 방식이어서 대형 유물이나 보존 상태가 불안정한 발굴품을 조사하는 데 제약이 있었다.

반면 이번에 도입한 원통형 CT는 유물을 검사대에 고정한 상태에서 X선 발생 장치가 약 220도 회전하고 수평으로 이동하며 촬영한다. 유물을 움직이거나 눕히지 않아도 돼 대형 목조불상이나 작은 충격에도 손상될 우려가 있는 문화유산을 보다 안정적으로 조사할 수 있다는 장점이 있다.

해당 장비는 최대 직경 1.1m, 길이 3m 규모의 문화유산까지 촬영할 수 있다. 450㎸의 투과력과 1300만 화소의 고해상도 영상을 바탕으로 문화유산의 내부 구조와 제작기법, 균열과 변형 등 손상 상태를 비파괴 방식으로 분석할 수 있다.

국립중앙박물관은 2017년부터 문화유산 조사용 CT 장비를 도입해왔다. 이번 원통형 CT 도입으로 기존 나노 CT, 600㎸ CT와 함께 소형 고대 장신구부터 대형 목조불상, 보존 상태가 불안정한 발굴품까지 조사할 수 있는 체계를 갖추게 됐다.특히 목재 문화유산의 연대를 밝히는 연구에도 활용될 전망이다. 전통 목가구나 목조불상 내부의 나이테를 훼손하지 않고 촬영해 폭과 배열을 분석하면 목재의 생장 시기와 벌목 연대를 추정할 수 있다.

권이선 기자

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