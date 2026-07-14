백운광장 주변 도로 전면 개방

전남광주 백운광장 상부 도로 전면개방 (전남광주=연합뉴스) 조남수 기자 = 14일 전남광주통합특별시 남구 백운광장 일대 차량흐름이 원활하다. 광주도시철도 2호선 1단계 백운광장 일원 공사가 마무리돼 지난 8일 주변 도로가 전면 개방됐다. 남광주농협에서 주월교차로까지 945m 구간의 지하차도는 10월 개통 예정이다. 2026.7.14 iso64@yna.co.kr/2026-07-14 11:10:03/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

광주도시철도 2호선 1단계 백운광장 일원 공사가 마무리돼 주변 도로가 전면 개방된 가운데 14일 전남광주 남구 백운광장 일대 차량들이 원활한 흐름을 보이고 있다. 남광주농협에서 주월교차로까지 945m 구간의 지하차도는 10월 개통 예정이다.

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