상반기 국가유산 문화상품 매출 90억 돌파

K컬처 인기 힘입어 전년比 50%↑

경회루 응원봉·궁궐 향수 등 인기

올해 상반기 국가유산진흥원의 문화상품 브랜드 ‘K-헤리티지(K-Heritage)’ 매출이 전년 동기 대비 약 50% 증가했다. K컬처의 세계적 인기에 힘입어 국가유산을 활용한 문화상품 시장도 빠르게 성장하는 모습이다.

덕수궁 내 ‘K-헤리티지’ 상품점 모습. 국가유산진흥원 제공

14일 국가유산진흥원에 따르면 올해 상반기 K-헤리티지 온·오프라인 매출은 약 90억9000만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 60억7000만원보다 49.7% 증가한 규모다.



온라인 판매와 인천국제공항 상품점의 성장세가 두드러졌다. 온라인 쇼핑몰 ‘K-헤리티지 스토어’ 매출은 지난해 상반기 11억8000만원에서 올해 22억원으로 2배 가까이 늘었다. 인천공항 한국전통문화센터 상품 매출도 14억원에서 26억6000만원으로 증가했다. 브랜드·민간 업체와 협업한 상품 매출도 1년 새 61.3% 늘었다.



진흥원은 전통 문양과 회화, 궁궐 등 국가유산 콘텐츠를 활용한 상품을 개발해 주요 궁궐과 국립고궁박물관, 인천공항 등에서 판매하고 있다. 최근에는 방탄소년단(BTS) 광화문 공연에 맞춘 광화문 월대 서수상 열쇠고리와 ‘아리랑 손수건’, 백범 김구 선생의 안경과 두루마기를 활용한 배지, 경복궁 경회루 응원봉 등을 선보였다.



‘일월오봉도’ 부채와 손수건, 조선 왕실 문양 와인 마개, ‘궁궐 향수’ 등도 인기를 끌었다. K-헤리티지 매출은 2021년 47억6000만원에서 지난해 161억원으로 증가했다. 올해는 연간 매출 200억원 돌파도 기대된다.