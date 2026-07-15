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현대건설, 美 차세대 SMR 사업 참여

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신진영 기자 sjy@segye.com
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현지 개발사와 프로젝트 협약
초기 단계부터 사업 기회 확대

현대건설이 미국 차세대 소형모듈원전(SMR) 개발사와 협력해 미국 SMR사업 참여에 나선다.

현대건설은 지난 13일(현지시간) 미국 차세대 SMR 개발사 퍼스트 아메리칸 뉴클리어(FANCO)와 ‘EAGL-1 프로젝트’ 협력을 위한 기본협약을 체결했다고 14일 밝혔다. 양사는 EAGL-1의 설계와 시공 방안을 함께 검토하고, 향후 현대건설의 설계·조달·시공(EPC) 참여 방안도 모색할 계획이다.

현대건설 뉴에너지 사업부 최영 전무(오른쪽)와 FANCO 마이크 라인보스 CEO가 협약서에 서명한 후 기념사진을 찍고 있다. 현대건설 제공
현대건설 뉴에너지 사업부 최영 전무(오른쪽)와 FANCO 마이크 라인보스 CEO가 협약서에 서명한 후 기념사진을 찍고 있다. 현대건설 제공

FANCO는 액체 납과 비스무트를 이용해 원자로의 열을 식히는 차세대 원자로 ‘EAGL-1’을 개발하고 있다. EAGL-1은 1기당 약 240메가와트 전력을 생산하며, 6기를 함께 건설하면 약 120만가구에 전력을 공급할 수 있다. 사용후 핵연료를 재활용해 방사성폐기물을 95% 이상 줄일 수 있고, 가스발전에서 원전으로 단계적으로 전환하는 방식도 적용할 수 있다.

현대건설은 앞서 미국 홀텍과 경수로형 SMR, 테라파워와 소듐냉각고속로(SFR), 네덜란드 토리존과 용융염원자로(MSR) 분야에서 협력해 왔다. 이번 협약으로 납-비스무트 냉각고속로(LMFR)까지 협력범위를 넓혔다.

현대건설 관계자는 “이번 협약은 미국 차세대 SMR사업의 초기 단계부터 참여할 수 있는 기반을 마련했다는 데 의미가 있다”며 “FANCO와 협력해 EAGL-1 상용화를 지원하고 미국 SMR 시장에서 사업 기회를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

신진영 기자

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