현대건설, 美 차세대 SMR 사업 참여

현지 개발사와 프로젝트 협약

초기 단계부터 사업 기회 확대

현대건설이 미국 차세대 소형모듈원전(SMR) 개발사와 협력해 미국 SMR사업 참여에 나선다.



현대건설은 지난 13일(현지시간) 미국 차세대 SMR 개발사 퍼스트 아메리칸 뉴클리어(FANCO)와 ‘EAGL-1 프로젝트’ 협력을 위한 기본협약을 체결했다고 14일 밝혔다. 양사는 EAGL-1의 설계와 시공 방안을 함께 검토하고, 향후 현대건설의 설계·조달·시공(EPC) 참여 방안도 모색할 계획이다.

현대건설 뉴에너지 사업부 최영 전무(오른쪽)와 FANCO 마이크 라인보스 CEO가 협약서에 서명한 후 기념사진을 찍고 있다. 현대건설 제공

FANCO는 액체 납과 비스무트를 이용해 원자로의 열을 식히는 차세대 원자로 ‘EAGL-1’을 개발하고 있다. EAGL-1은 1기당 약 240메가와트 전력을 생산하며, 6기를 함께 건설하면 약 120만가구에 전력을 공급할 수 있다. 사용후 핵연료를 재활용해 방사성폐기물을 95% 이상 줄일 수 있고, 가스발전에서 원전으로 단계적으로 전환하는 방식도 적용할 수 있다.



현대건설은 앞서 미국 홀텍과 경수로형 SMR, 테라파워와 소듐냉각고속로(SFR), 네덜란드 토리존과 용융염원자로(MSR) 분야에서 협력해 왔다. 이번 협약으로 납-비스무트 냉각고속로(LMFR)까지 협력범위를 넓혔다.



현대건설 관계자는 “이번 협약은 미국 차세대 SMR사업의 초기 단계부터 참여할 수 있는 기반을 마련했다는 데 의미가 있다”며 “FANCO와 협력해 EAGL-1 상용화를 지원하고 미국 SMR 시장에서 사업 기회를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.