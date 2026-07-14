남유정, 첫 워터밤 출격…올여름 속초 라인업 합류

남유정이 올여름 대표 음악 페스티벌인 ‘워터밤’ 무대에 처음으로 오른다.

소속사 알앤디컴퍼니에 따르면 남유정이 8월 22일 강원도 속초 한화리조트 설악 쏘라노에서 개최되는 ‘워터밤 속초 2026(WATERBOMB SOKCHO 2026)’에 출연한다고 전해진다.

남유정이 올여름 대표 음악 페스티벌인 ‘워터밤’ 무대에 처음으로 오른다. 워터밤 속초

‘워터밤’은 음악 공연과 물놀이를 접목한 여름 축제로, 관객이 함께 참여하며 즐기는 대표적인 시즌 페스티벌이다. 남유정은 이번 행사를 통해 처음으로 ‘워터밤’ 라인업에 합류하게 됐다.

그동안 밝고 긍정적인 이미지로 대중과 만나온 남유정은 이번 공연에서 기존과는 또 다른 분위기의 퍼포먼스를 준비하고 있는 것으로 전해졌다. 무더운 여름, 그가 보여줄 색다른 매력에

기대가 모이고 있다.

최근 남유정은 가수 활동뿐 아니라 다양한 분야에서 활동 반경을 넓히고 있다. KBS 2TV 토론 서바이벌 예능 프로그램 ‘더 로직’에 출연에 이어 여러 예능 프로그램에서는 MC로 나서 안정적인 진행 실력을 선보였다. 또한 티빙 숏 오리지널 시리즈 ‘1도 없는 남자’를 통해 연기에도 도전하며 활동 영역을 꾸준히 확장하고 있다.

여러 분야에서 경험을 쌓아온 남유정이 이번 워터밤 무대에서는 어떤 퍼포먼스로 관객들의 시선을 사로잡을지 관심이 이어지고 있다. 물과 음악이 어우러지는 축제의 특성을 살린 무대를 통해 지금까지와는 다른 매력을 보여줄 수 있을지 기대감도 커지는 분위기다.

한편 남유정은 2016년 그룹 ‘브레이브 걸스’로 데뷔했다. 이후 2023년 ‘브브걸’의 멤버로 활동했고 2024년 팀에서 탈퇴한 걸로 전해진다.