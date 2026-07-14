‘골든보이’ 이강인, AT마드리드 이적 임박

팀닥터 방한… 메디컬 체크

양측 공식 발표만 남은듯

‘골든보이’ 이강인(파리 생제르맹·사진)의 스페인 프리메라리가 아틀레티코 마드리드 이적이 급물살을 타는 모양새다. 이적을 위한 메디컬 체크를 국내에서 진행한 것으로 알려졌다.



‘도림동 교육센터’는 지난 13일 홈페이지를 통해 “스페인 프로축구 아틀레티코 마드리드의 팀 닥터이자 의료 총괄 책임자인 호세 마리아 비야론 박사가 국가대표 이강인 선수의 메디컬 체크를 위해 한국을 방문했다. 바쁜 일정 속에서도 시간을 내어 도림동 교육센터를 찾아주셨다”라고 밝혔다.



도림동 교육센터는 동아시아국제교류재단이 운영하는 남학생 전용 교육 시설로, 2023년 쿠팡 플레이 시리즈를 위해 아틀레티코 마드리드가 한국을 방문했을 때 이곳을 방문했던 바 있다. 그 인연으로 1995년부터 30년 넘게 아틀레티코 마드리드의 의무 총괄 책임자를 맡아온 비야론 박사가 재방문한 것으로 전해졌다.



이강인은 2026 북중미 월드컵을 마친 뒤 꾸준히 아틀레티코 마드리드 이적설이 거론되고 있다. 프랑스 매체 RMC 스포츠는 지난 6일 “파리 생제르맹(PSG)에서 세 시즌을 보낸 이강인이 프랑스 파리의 클럽을 떠나게 됐다. PSG는 아틀레티코 마드리드와 4000만유로(약 700억원)를 약간 웃도는 금액으로 이적에 합의했다”며 이강인의 이적설을 보도했다.



축구 이적시장을 전문으로 다루는 파브리치오 로마노 기자 역시 “개인 조건은 합의됐고 공식적인 절차만 남았다”라고 전했다.



이후 이강인의 아틀레티코 마드리드 이적에 대한 소식이 뜸했지만, 뜻하지 않게 비야론 박사가 이강인의 메디컬 체크를 위해 방한했다는 사실이 알려지면서 이적 과정이 ‘최종 오피셜’을 향해 빠르게 진행되고 있음을 시사했다.