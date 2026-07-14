“재건축·非아파트 규제 풀어 공급” “닥공보다 비싼 집값이 문제”

정부 ‘부동산 토론회’ 첫날

각종 공급대책에도 집값 안 잡혀

정책 실효성 높일 각계 의견 개진

“다세대 층수·연면적 기준 완화를”

“대출규제 풀어야 정비사업 속도”

김윤덕 국토장관 “정책에 잘 반영”

정부가 집값 안정화를 위해 ‘공급 확대’를 골자로 한 청사진을 제시했음에도 수도권 집값 과열이 계속되자 14일 정책 실효성 제고를 위한 공론화에 나섰다. 토론회에서는 비아파트 공급을 늘리고 재건축·재개발의 속도를 빠르게 하기 위한 다양한 대안이 제시됐다. 정비사업과 건설 현장에 있는 당사자들의 목소리부터 현 정부 정책에 대한 불만도 나왔다.

김윤덕 국토교통부 장관이 14일 오후 서울에서 열린 '국민 주거안정을 위한 주택공급 확대방안 경청토론회'에서 모두발언을 하고 있다. 국토교통부 제공

김윤덕 국토교통부 장관은 토론회에 앞서 “토론회 개최 목적은 국민의 의견을 듣고 방안을 논의해 보자는 것”이라며 “의견을 정부 정책에 잘 반영해 부동산 문제가 잘 해결될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.



정부는 그간 9·7 대책으로 2030년까지 수도권 135만가구 착공을, 1·29 대책으로는 도심 유휴부지 활용 등 6만가구 공급을 약속했다. 매입임대 9만가구와 비아파트 4만1000가구 공급 계획도 내놨다. 하지만 최근 수도권을 중심으로 집값 과열 현상이 나타나면서 정부 공급 대책의 실효성과 실행력을 높여야 한다는 시장의 요구가 거세지고 있다.



토론회는 △재개발·재건축 등 정비사업 규제 완화 △용산 국제업무지구 등 도심 유휴부지 활용 △오피스텔 등 비아파트 신축 공급 △도시 건축규제 유연화 △민관 협력형 공급 사업자 △공공 임대와 분양의 비중 △수도권 수요 분산 7가지 쟁점을 중심으로 논의가 이뤄졌다.



포문을 연 이슈는 비아파트 공급 위축 문제였다. 현장의 어려움을 해소해 공급을 늘려야 한다는 제언이 나왔다. 강병호 정화건설 대표는 “회사 설립 25년간 주택 등 건설을 해왔다. 2008년 금융위기 이후 장기간 침체가 있었지만 지금 그때보다 더 힘들다. 특히 비아파트 분야가 급감했다”며 “이대로라면 빌라의 경우 공급이 끊길 것 같다”고 우려했다. 김덕례 주택산업연구원 선임연구원은 “비아파트 공급 위축은 건축규제와 대출, 세금, 전세사기 여파가 복합적으로 작용한 결과”라며 비아파트 공급을 회복하려면 다세대·연립주택의 층수와 연면적 제한 완화, 규제지역의 대출 규제 및 기금·보증 제도 손질 등이 필요하다고 강조했다.

김윤덕 국토교통부 장관이 14일 서울 중구 정동 1928 아트센터에서 열린 국민 주거 안정을 위한 주택공급 확대 방안 경청 토론회에 참석해 있다. 국토교통부 제공.

다세대·연립주택의 건축 기준 개편 필요성도 거론됐다. 현행 다세대주택은 주택으로 쓰는 바닥면적 합계가 660㎡ 이하, 층수가 4개 층 이하로 제한된다. 김 연구위원은 “현행 기준은 평균적인 아파트 층수가 10층 안팎이었던 1990년에 마련됐지만, 현재는 아파트가 20층을 넘어 60층까지 지어지는 시대”라며 “국민이 품질 좋고 안전한 비아파트에서 거주할 수 있도록 층수와 연면적 기준을 획기적으로 바꿀 필요가 있다”고 했다.



재개발·재건축 정비사업 규제에 대한 성토도 이어졌다. 김효선 KB국민은행 부동산연구원은 정비사업이 속도를 내기 위해선 규제 완화가 필요하다고 강조했다. 김 연구원은 “공공기여의 유연성이 확보돼야 한다. 기부채납 기준이 사업지별 여건 차이를 충분히 반영하지는 못하기 때문에 사업지연 요소”라며 “노·도·강(노원·도봉·강북구) 같이 외곽 지역은 분담금 증가 때문에 아예 사업 자체가 제대로 되지 않고 강남3구 위주로 되고 있다”고 말했다. 정비사업 현장에서 겪고 있는 생생한 어려움에 대한 의견도 개진됐다. 김명희 신길2구역 재개발 조합 위원장은 “사업이 중단 없이 추진될 수 있도록 대출 규제 완화가 꼭 필요하다”며 “이주비 대출은 이주를 위한 기존 자산을 담보로 받는 생계형 대출로 여겨 달라”고 호소했다.



최근 김용범 청와대 정책실장이 공급 확대의 중요성을 강조하기 위해 표현했던 ‘닥치고 공급’에 대한 부정적인 의견도 개진됐다. 최은영 한국도시연구소 소장은 “빠른 공급이 중요한 게 아니라 어떤 집을 공급하느냐, 지금 집이 없는 게 문제가 아니라 집값이 너무 비싼 게 문제”라며 “세입자들이 안타깝다. 여기에 지금 세입자 목소리가 얼마나 있는지 유감”이라고 쓴소리를 냈다.



15일에는 금융위원회의 부동산 금융 토론회, 16일에는 재정경제 분야 부동산 세제 토론회가 열린다.