월성본부, 발전소 주변지역 대학생 장학금 7월 29일까지 접수

10년간 대학생 장학금으로 약 34억원 지원



한국수력원자력 월성원자력본부는 발전소 주변지역 주민과 주민 자녀의 학비 부담을 덜기 위해 대학생 장학금 지원사업을 추진한다.

월성원자력본부는 오는 15~29일까지 15일간 발전소 주변지역 주민과 대학생 자녀를 대상으로 대학생 장학금 신청을 받는다고 14일 밝혔다.

월성원자력본부 전경. 월성본부 제공

대상은 양남면과 문무대왕면, 감포읍에 접수 마감일 기준 연속 3년 이상 거주한 주민 본인 또는 주민의 대학생 자녀다. 다만 휴학생은 신청 대상에서 제외한다.

신청은 양남면 나아리에 있는 월성스포츠센터 1층에서 방문 접수하거나 우편, 이메일을 통해 가능하다. 방문 접수는 평일 점심시간을 제외한 시간에 할 수 있다.

신청자는 장학금 신청서와 성적증명서, 통장 사본 등 관련 서류를 제출해야 한다.

세부 사항은 월성원자력본부 홈페이지 공지사항이나 지역협력부를 통해 확인할 수 있다.

월성원자력본부는 지역 인재 육성과 교육복지 향상을 위해 다양한 장학사업을 이어오고 있다.

지난 10년간 대학생 장학금으로 약 34억원을 지원한 가운데 초·중·고 졸업장학금과 중·고교 성적우수 장학금, 어학연수와 해외문화체험, 체육 프로그램 등 다양한 교육진흥사업도 함께 운영하고 있다.