‘투자자 전원 손실’ 쇼크에… 당국 제도 개편 ‘뒷북’

코스피 레버리지 ETF 충격파



최고가 대비 63% 하락 상품 나와

13일 폭락 ‘100% 손실’ 초유 사태

일부 반등세에도 여전히 ‘반토막’



기계적 리밸런싱 문제점 지적돼

거래대금 비중도 美의 4배 달해



레버리지 배수 1.5배로 하향 논의

예탁금 높여 진입 문턱 상향 추진

증시 변동성을 증폭시킨 주범으로 지목된 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 대해 금융당국이 뒤늦게 제도 개편에 나선다. 극심한 시장 쏠림 현상과 대규모 투자자 손실 등 부작용이 속출하자 진입 장벽을 높이거나 상품 구조를 개편하는 방식의 대안이 거론되고 있다.



◆주가는 고점 대비 일제히 반토막



금융당국과 유관기관은 14일 일제히 증권사 및 자산운용사를 긴급 소집하며 보완책 마련에 착수했다. 전날 이찬진 금융감독원장이 20개 자산운용사 최고경영자(CEO)를 불러 ETF 쏠림 현상 관리 필요성을 역설한 데 이어, 이날은 금융위원회와 금융투자협회도 업계를 소집해 대응책 논의를 이어갔다. 권대영 금융위 부위원장은 한국거래소에서 금융투자업 실무진 간담회를 열어 업계 의견을 청취했고, 황성엽 금융투자협회장도 같은 날 10개 종합금융투자사업자 사장단을 소집해 시장 우려를 공유하고 해법 수렴을 시도했다.

이찬진 금융감독원장(왼쪽)이 13일 서울 영등포구 금융투자협회에서 열린 자산운용사 CEO 간담회에서 발언하고 있다. 연합

당국의 이 같은 움직임은 해당 상품이 유발하는 극심한 변동성과 방치된 투자자 피해 실태에서 비롯됐다. 한국거래소에 따르면 이날 국내 증시 반등에 힘입어 삼성전자를 기초자산으로 하는 레버리지 ETF 7종은 6~8%대 상승했고, SK하이닉스 기반 레버리지 ETF 7종은 7~8% 수준 올랐다. 3거래일 만에 오름세를 기록했지만 주가는 고점 대비 여전히 반토막 난 수준이다.



일례로 ‘KODEX SK하이닉스단일종목레버리지’는 최고가 대비 63% 폭락했고 ‘KODEX 삼성전자단일종목레버리지’도 55% 하락했다. 폭락장이 연출된 13일에는 SK하이닉스 레버리지 투자자 전원이 손실 구간에 진입하는 초유의 사태가 벌어졌다. 기초자산 가격이 하락할 때 손실 규모가 배로 불어나는 고배율 상품의 ‘음의 복리효과’가 타격을 키운 것이다.



◆배수조정부터 매매방식 개편까지



전문가들은 단일종목 레버리지 ETF의 기계적 리밸런싱(비중조절)이 증시 낙폭을 키우는 증폭기 역할을 했다고 진단한다. 2배수 상품은 지수 하락 시 목표 노출도를 맞추기 위해 장 막판 동시호가 시간대에 대규모 매도 물량을 쏟아내기 때문이다. 노동길 신한투자증권 연구원은 장 마감 직전 집중된 투신권의 선물 매도 물량이 레버리지·인버스 상품의 리밸런싱 추정 매도 규모와 일치한다고 분석하며 “펀더멘털 우려에서 촉발된 하락장이 ETF 리밸런싱과 기관성 매도를 만나 걷잡을 수 없이 커진 것”이라고 지적했다.

염동찬 한국투자증권 연구원도 기초자산 대비 레버리지 ETF 거래대금 비중이 5% 수준인 미국과 달리 한국은 20%를 웃도는 점을 짚으며 “삼성전자와 SK하이닉스의 시가총액·거래대금 비중이 높은 상황에서 레버리지 ETF 거래대금까지 늘면서 두 종목의 영향력이 커진 효과는 분명히 존재한다”고 설명했다. 시장 전반에 분산되는 지수형 ETF와 달리 단일종목 상품은 쏠림 충격이 두 대형주에만 집중돼 지수 전체를 흔드는 구조적 한계를 노출했다는 지적도 나온다.



시장 안팎에서는 구체적인 규제 방안이 다각도로 거론되고 있다. 유력한 대안 중 하나는 상품 약관 개정을 통해 레버리지 배수를 현행 2배에서 1.5배로 낮추는 방식이다. 투자자 진입 문턱을 높이기 위해 현재 1000만원인 기본 예탁금을 3000만원에서 5000만원 수준으로 상향하는 방안도 검토 대상이다. 소액주주 플랫폼 ‘액트(ACT)’를 중심으로는 단기과열종목 지정 제도를 원용해 레버리지 상품 거래를 30분 단위 단일가 매매로 전환하자는 요구도 제기됐다. 강제 상장폐지 카드도 거론됐으나 대규모 자산 청산 과정에서 기초자산 수급에 미치는 충격이 커 현실성이 떨어진다는 평가를 받는다.