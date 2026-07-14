“주택 공급 로드맵 없이 해법만 묻는 건 부적절”

국토부, 국민 주거안정 경청 토론회

공공임대 비중 명확한 제시 촉구

“이주비 대출 규제도 모순” 지적

李 “최종 결단은 정부 책임” 강조

서울 집값 급등의 구조적 원인으로 꼽히는 주택 공급난 해소를 위해 정부가 공개 토론회를 열었다. 23일 예정된 이재명 대통령 주재 ‘부동산 국민 대토론회’를 앞두고 주무 부처별로 마련한 부동산 정책 토론회의 첫 순서로, 비아파트 활성화와 민간 재개발·재건축 규제 완화와 도심 유휴부지 활용 등 공급 대책의 주요 쟁점이 논의됐다.

김윤덕 국토교통부 장관이 14일 서울 중구 정동 1928 아트센터에서 열린 주택공급 확대 방안 경청 토론회에서 발언하고 있다. 국토부 제공

국토교통부는 14일 ‘국민 주거안정을 위한 주택공급 확대방안 경청 토론회’를 개최했다. 국토부 김이탁 1차관과 주택정책 관련 실·국·과장 등과 부동산 전문가, 주택건설 및 금융업계, 공공기관, 일반 국민 등 약 60명이 참여했다.



토론에 앞서 김윤덕 국토부 장관은 이 대통령이 주재한 국무회의에서 △민간 재개발·재건축 활성화를 위한 규제 완화 △비아파트 신축 활성화 △민간 임대주택 공급 주체 다변화 등 7가지 쟁점을 제시했다. 토론회도 이 쟁점들에 대해 찬반 의견을 수렴하는 방식으로 진행됐다.



토론에선 정부가 주택공급을 늘리겠다면서 신축 사업자와 정비사업 이주비까지 일률적으로 대출을 막는 것은 모순이라는 지적이 나왔다. 김덕례 주택산업연구원 선임연구위원은 “정비사업 이주비는 집을 사기 위한 일반 주택담보대출이 아니라 사업을 진행하는 데 필요한 자금”이라며 “이주비 부족으로 사업이 멈추지 않도록 대출 규제를 조속히 손봐야 한다”고 말했다. 김효선 KB국민은행 부동산 수석전문위원은 “서울에서 정비사업을 추진 중인 단지 가운데 실제 시공 단계에 들어간 곳은 약 7%에 불과하다”며 “공공기여 기준을 지역별 사업성에 맞게 유연하게 적용하고 공사비 변동을 관리할 제도도 마련해야 한다”고 강조했다.



최은영 한국도시연구소 소장은 “정부가 다양한 의견을 경청하려는 취지는 이해하지만, 정부의 기본 입장과 공급 로드맵 없이 해법을 국민에게 묻는 방식은 적절하지 않다고 본다”며 “공급 속도를 앞세우기보다 세입자의 주거안정을 위해 어떤 주택을 누구에게 공급할지부터 정하고, 공공임대와 공공분양의 비중도 명확히 제시해야 한다”고 촉구했다.



이날 토론회를 두고 정부 정책의 방향성 전환을 주문하는 것보다 정부가 제시한 틀 안에서 세부 기준을 손질해 공급의 실행력을 높여야 한다는 제언이 주를 이뤘다는 평가가 나온다.



이 대통령은 국무회의에서 “어떤 주장이 더 합리적인지는 국민에게 판단을 맡기더라도 최종 결단은 정부 책임자가 하는 것”이라며 부동산 정책의 상당 부분은 결단의 문제임을 강조했다.