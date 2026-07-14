아파트 안에 공원이 들어왔다…경산 64만㎡ 녹지가 만든 ‘주거지도’

경북 경산에서 대규모 공원과 공동주택을 함께 조성하는 민간공원 특례사업이 본격화하고 있다. 호반건설이 분양 중인 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’는 약 64만㎡ 규모로 계획된 상방공원과 맞닿아 있다.

호반건설 제공

14일 업계에 따르면 민간공원 특례사업은 민간 사업자가 장기간 조성되지 못한 도시공원 부지를 매입한 뒤 전체 면적의 70% 이상을 공원으로 조성해 지방자치단체에 기부채납하는 방식이다. 남은 30% 이내 부지에는 공동주택 등 비공원시설을 지을 수 있다.

지방자치단체는 재정 부담을 줄여 공원을 확보하고, 사업자는 공동주택을 공급해 공원 조성 비용을 회수하는 구조다. 공원과 주거단지가 하나의 사업구역 안에서 함께 조성돼 일반적인 공원 인접 단지보다 녹지 접근성이 높다는 점이 특징이다.

경산시 상방동 일원에 조성되는 상방공원은 약 64만㎡ 규모다. 예술과 역사, 자연을 주제로 한 정원과 산책로를 비롯해 문화예술회관과 야외공연장, 윤슬전망대 등이 계획돼 있다.

문화예술회관은 대·소공연장과 전시실, 예술단체 연습실 등을 갖춘 복합문화공간으로 조성될 예정이다. 공원 조성이 마무리되면 인근 남매지와 남매근린공원, 경산자연마당, 경산생활체육공원으로 이어지는 녹지축도 형성된다.

‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’는 지하 2층~지상 35층, 8개 동, 총 1004가구 규모다. 전용면적별로는 74㎡A 110가구, 84㎡A 428가구, 84㎡B 170가구, 99㎡A 150가구, 99㎡B 146가구로 구성된다.

전용 84㎡ 이상이 전체 가구의 약 89%를 차지해 중형 이상 주택형 비중이 높다. 향후 2단지까지 들어서면 총 2105가구 규모의 호반써밋 브랜드타운이 완성된다. 입주는 2029년 1월 예정이다.

단지에는 실내체육관과 골프연습장, 작은도서관, 주민카페 등 커뮤니티 시설이 마련된다. 1단지의 가구당 주차 대수는 1.56대로 계획됐다. 일부 가구를 제외한 4베이 구조와 전 가구 알파룸도 적용한다.

생활 편의시설로는 홈플러스와 NC백화점, 스타필드마켓, CGV, 경산중앙병원 등이 있다. 경산초와 동부초, 경산중, 장산중, 경산고 등 각급 학교도 주변에 분포한다.

대구도시철도 2호선 임당역과 경산역은 차량으로 접근할 수 있다. 임당역을 이용하면 대구 수성구와 반월당 등 대구 도심 방면으로 이동할 수 있다.

민간공원 특례사업을 통해 대규모 아파트가 들어선 사례는 다른 지역에서도 찾아볼 수 있다. 포항 양덕동 ‘힐스테이트 환호공원’은 환호공원 특례사업을 통해 지하 3층~지상 최고 38층, 20개 동, 2994가구로 조성됐다. 2025년 10월 입주를 시작한 포항 지역 대단지다.

창원에서는 대상공원 특례사업을 통해 1779가구 규모의 ‘힐스테이트 창원 더퍼스트’가 공급됐다. 전체 사업 부지 가운데 공동주택 용지는 약 12.7%이며 나머지 부지는 공원으로 조성하는 구조다.

공원 인접 여부가 개별 아파트 가격을 결정하는 유일한 요인은 아니다. 입지와 교통, 학군, 공급 물량, 분양가, 지역 주택시장 상황이 함께 작용한다. 대규모 공원을 새로 확보하기 어려운 도심에서는 녹지 접근성이 주거지를 선택하는 주요 기준으로 자리 잡고 있다는 게 업계의 설명이다.

주택산업연구원의 ‘2025년 미래 주거트렌드’ 조사에서도 응답자의 33.0%가 미래 주거지 선택 요인으로 공원·녹지 등 ‘쾌적성’을 꼽았다. 교통 편의성과 생활 편의시설, 교육 환경보다 높은 비중이다.

부동산업계 관계자는 “민간공원 특례사업 단지는 대규모 녹지를 단지와 함께 조성한다는 점에서 일반적인 공원 인접 단지와 차이가 있다”며 “도심에서 새 공원을 확보하기 어려운 만큼 공원 접근성과 주거 쾌적성을 중시하는 실수요자에게 희소성이 부각될 수 있다”고 말했다.