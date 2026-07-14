밤 경기·강원 북부 '집중호우'…동해안·남부·제주 '열대야'

시간당 최고 30∼50㎜…경기북부 최고 120㎜, 강원북부 최고 100㎜ 이상

내일도 무더워…경북은 한낮 체감온도 35도 안팎까지

호우에 즉각 대응하기 어려운 밤 시간대 경기와 강원 북부지역에 집중호우가 예상돼 대비가 필요하다.

수도권 곳곳에 호우주의보가 내려진 14일 서울 종로구 광화문 네거리에서 시민들이 강한 빗줄기 속 퇴근길 발걸음을 재촉하고 있다.

중국 산둥반도에서 북동진하는 저기압 때문에 경기북부에 14일 밤, 강원북부내륙에 이날 늦은 밤부터 15일 이른 새벽까지 시간당 30∼50㎜씩 비가 쏟아질 때가 있겠다.



또 수도권 나머지 지역과 강원산지·강원중부내륙·강원남부내륙에 각각 이날 저녁과 늦은 밤부터 15일 새벽까지 비가 시간당 20∼30㎜씩 내릴 때가 있을 전망이다.



이날 밤 충남북부와 이날 늦은 밤에서 15일 이른 새벽 충북중·북부, 15일 이른 새벽 전북에도 시간당 20∼30㎜씩 비가 오기도 하겠다.



이번 비는 15일 오후까지 전국에 내리겠으며, 지역별 강수량은 수도권·서해5도 30∼100㎜(경기북부 많은 곳 120㎜ 이상), 강원내륙·강원산지·충청·전북 30∼80㎜(강원북부내륙 많은 곳 100㎜ 이상), 광주·전남 20∼60㎜, 강원동해안·대구·경북·부산·울산·경남·울릉도·독도·제주 5∼40㎜ 정도일 것으로 예상된다.



북한 쪽에도 많은 비가 내리면서 임진강과 한탄강, 북한강 등 남북 공유 하천 수위가 급격히 올라갈 수 있으니 유의해야 한다.



또 15일까지 전국에 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎, 특히 15일 오전까지 수도권·충남·전라해안·제주엔 순간풍속 시속 70㎞(산지는 90㎞) 이상의 강풍이 불겠으니 이에도 대비해야 한다.

열대야가 이어진 지난 12일 밤 부산 수영구 광안리해수욕장을 찾은 시민과 관광객들이 백사장을 맨발로 거닐며 더위를 식히고 있다. 연합뉴스

바다의 경우 서해상·남해서부서쪽해상·제주해상(북부앞바다 제외)에 15일 오전, 남해동부바깥먼바다에 15일 오후까지 시속 35∼75㎞(9∼21㎧)의 강풍이 불고 2∼4ｍ 높이의 높은 물결이 칠 것으로 보인다.



제주해안과 전남해안, 경남해안에 너울이 지속해서 유입되는 가운데 이날 밤부터 15일 새벽 사이 밀물 때 저기압이 지나며 바닷물 높이가 크게 높아진 상태에서 밀물이 밀려들며 폭풍해일이 닥칠 수 있으니 해안 저지대를 중심으로 침수 등 피해가 발생하지 않게 대비해야 한다.



뜨겁고 습한 공기가 계속 유입, 비가 내림에도 더위가 크게 완화되진 않겠다.



강원동해안·남부지방·제주를 중심으로 14일에서 15일로 넘어가는 밤, 열대야가 나타나겠으며 강원동해안과 영남은 15일 낮 체감온도가 33도 안팎까지 오르겠다. 경북은 15일 체감온도가 최고 35도 안팎까지 치솟겠다.



15일 전국 아침 최저기온은 23∼27도, 낮 최고기온은 27∼37도겠다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 25도와 29도, 인천 24도와 28도, 대전 25도와 30도, 광주·부산 26도와 31도, 대구 26도와 35도, 울산 26도와 34도다.

<연합>