‘나를 찾다, 미래를 열다’…2026 서울진로직업박람회 성황 [한강로 사진관]

14일 서울 서초구 양재동 aT센터에서 열린 '2026 서울진로직업박람회'를 찾은 학생들이 부스를 둘러보고 있다. 박람회는 '나를 찾다, 미래를 열다'를 주제로, 학생들이 스스로 진로를 설계할 수 있도록 돕는 맞춤형 진로체험 프로그램을 제공한다.
서울시교육청은 14~17일 나흘간 서울 양재 aT센터에서 '2026 서울진로직업박람회'를 연다.
진로상담, 진로체험, 진로콘서트, 진로특강, 진로전시 등 5개 영역으로 운영되는 올해 박람회는 약 4만명이 참여할 것으로 예상되며 학생들이 자신의 흥미와 적성, 소질을 탐색하고 스스로 진로를 설계할 수 있도록 다양한 체험 프로그램을 마련했다.
참가 신청은 박람회 홈페이지를 통해 선착순으로 진행한다. 참가자는 오전(9시 20분~11시 20분), 오후 1부(12시 30분~2시 30분), 오후 2부(3시~5시) 등 원하는 시간대를 선택할 수 있으며 가족 단위는 최대 5명까지 신청 가능하다.
이 밖에도 박람회 공모전 수상작 73점을 전시하는 진로전시와 포토존, 휴게공간 등이 운영된다. 초등학생 참가자에게는 전세버스를 지원하며 교육청은 안전요원 배치와 경찰·소방 협조체계를 통해 안전관리를 강화할 계획이다.