해수부, 고수온 위기 경보 '주의' 단계 발령

서·남해 제주 연안 21개 해역에 고수온 예비특보

해양수산부는 14일 오후 6시부로 고수온 위기 경보 '주의' 단계를 발령했다고 밝혔다.



고수온 위기 경보는 관심, 주의, 경계, 심각 1단계, 심각 2단계 순으로 격상된다.

고수온 예비특보 발표 해역. 연합뉴스

이번 조치는 국립수산과학원이 같은 날 오후 4시 서·남해 및 제주 연안의 21개 해역에 고수온 예비특보를 발표함에 따라 이뤄졌다.



예비특보는 해역의 수온이 25도에 도달했거나 도달할 것으로 예상되는 경우 발령된다.



올해 예비특보 발표는 장마전선의 정체로 강수량이 늘어 예년보다 수온 상승이 다소 늦어지면서 지난해(7월 3일) 대비 11일 늦어졌다.



전날 오후 1시 기준 주요 연안 수온은 전남 함평과 보성 각 27.6도, 충남 서산 26.7도, 경남 남해 26.2도, 여수 신월 26.0도, 서제주 24.3도, 전남 해남 23.9도 등을 기록했다.



위기 경보가 주의 단계로 격상됨에 따라 해수부는 즉시 '고수온 비상대책반'을 설치하고, 현장 점검과 교육·홍보를 강화하기로 했다.



황종우 해수부 장관은 "현재 폭염이 지속되고 있어 본격적인 수온 상승이 예상되는 만큼, 지방정부와 함께 양식장 준비 상황을 현장에서 직접 면밀히 점검하고 있다"며 "어업인들도 조기 출하, 사육 밀도 조절, 대응 장비 점검 등을 통해 양식 수산물을 철저히 관리해달라"고 당부했다.

<연합>