의정부, 시민주권 정책추진단 출범… 교통 혁신∙민생경제 회복 추진

경기 의정부시가 민선 9기 출범과 함께 시민들의 삶과 직결된 민생 문제 해결에 본격 나선다.

시는 시민이 정책 수립 전 과정에 참여하는 ‘시민주권 정책추진단’을 구성해 교통 혁신과 민생경제 회복, 재정 효율화 등 3대 과제를 집중 추진한다고 14일 밝혔다.

의정부시청 전경.

의정부는 전체 통근 인구의 53%가 서울 등 외부로 이동하는 도시로, 출퇴근 혼잡과 교통 불편이 대표적인 생활 문제로 꼽힌다. GTX-C 노선과 광역철도망 확충, 광역버스 확대 등에 대한 요구도 지속적으로 커지고 있다.

지역경제 역시 소상공인과 자영업 비중이 높은 구조로, 골목상권 침체와 소비 위축이 맞물리며 체감 경기 회복이 더딘 상황이다. 여기에 자체 세입 기반이 약하고 복지예산 비중이 높은 재정 구조까지 겹치면서 재정 운용 부담도 커지고 있다.

시는 이 같은 문제를 해결하기 위해 △교통혁신 TF △민생경제 TF △시민참여 재정혁신 TF 등 3개 분야로 구성된 정책추진단을 운영한다.

교통혁신 TF는 GTX-C 적기 개통 지원과 광역버스 증차, 환승체계 개선, 상습 정체 구간 해소 등 교통 개선 대책 마련에 나선다. 민생경제 TF는 골목상권 경쟁력 강화와 소상공인 지원, 공공배달앱 활성화 등을 통해 지역 소비 회복을 유도할 계획이다.

또 시민참여 재정혁신 TF는 예산 집행의 효율성과 재정 건전성을 높이는 데 초점을 맞춘다.

시는 추진단에서 도출된 과제를 2027년도 본예산과 주요업무계획에 반영해 실질적인 정책 성과로 이어지도록 할 방침이다.

김원기 시장은 “교통과 민생경제, 재정은 시민의 일상과 직결된 문제”라며 “시민과 전문가의 지혜를 모아 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다”고 말했다.