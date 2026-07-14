'초광역형 관광교통 혁신 선도지구 공모사업'에 대구·경북 권역 선정

공항 내리면 경주·안동까지, 대구·경북 관광 하나로 묶어

50억 들여 관광교통 혁신, 체류형 관광 키운다

공항·KTX·관광지 연결, 대구공항∼안동 DRT 운행

대구시와 경북도가 대구공항 등 광역교통 거점과 경주 등 주요 관광지를 연결해 국내외 관광객 유치에 행정력을 모으고 있다.

초광역 관광교통 모델. 경북도 제공

14일 경북도에 따르면 문화체육관광부의 '2026∼2028년 초광역형 관광교통 혁신 선도지구 공모사업'에 대구·경북 권역이 선정됐다.

이에 따라 사업비 50억원을 들여 교통거점과 주요 관광지를 연계하는 광역 관광교통 서비스 및 플랫폼을 구축, 관광객이 지역 관문에서 주변 관광지까지 편리하게 이동할 수 있게 한다.

대구∼안동 및 대구∼경주∼포항, 대구∼포항을 연결하는 광역 수요응답형 교통수단(DRT)을 운영하고 관광교통 통합예약·결제 플랫폼 구축 , 시티투어·관광택시 연계, 다국어 안내 및 글로벌 간편결제 도입, 스마트 정류장과 현장 안내 체계 구축, 관광 패스 및 관광상품 운용 등을 한다.

광역 DRT는 관광객 수요에 맞춰 탄력적으로 운행하며 기존 직행 노선이 없던 대구국제공항과 안동을 연결해 환승 부담을 줄이고 이동 편의를 높일 방침이다.

도는 이 사업으로 대구공항과 동대구역 이용 관광객이 경북지역을 편리하게 찾도록 하고 포항 영일만항 유람선 관광객과 경주·안동 전통문화 관광객의 이동 범위를 대구 도심의 숙박, 쇼핑 등 관광으로 확대한다는 구상이다.

박찬우(사진) 경북도 문화관광체육국장은 "대구와 경북의 관광자원 및 교통거점을 연결해 관광객이 지역을 편리하게 여행하고 더 오래 머물 수 있게 하겠다"고 말했다.