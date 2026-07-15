김포FC 직원 ‘공금 58억원 횡령’ 정황

市 “1월부터 회계 부정” 신고

출자·출연기관 특별감사도 착수

경기 김포시가 출자하고 시장이 구단주로 있는 축구클럽 (재)김포FC 한 직원이 수십억원대 공금을 빼돌린 정황이 드러났다. 김포FC 연간 예산은 약 100억원 규모로 횡령액이 한 해 살림의 절반이 넘는 것으로 추정된다.



이기형 김포시장은 14일 긴급 기자회견을 열어 “김포FC에서 내부 직원에 의해 58억원 이상의 공금을 횡령한 사실이 확인됐다”며 “혈세로 운영 중인 출자·출연기관에서 중대 비리가 발생한 데 무거운 책임을 느낀다”고 밝혔다.



시에 따르면 김포FC는 전날 회계 점검 과정에서 수십억원의 공금이 빈다는 것을 파악했다. 김포FC 자금 출납 담당자는 올해 1월부터 반복적으로 회계 부정을 저질렀고, 관련 문서를 위조한 정황도 있다는 게 시 설명이다.



이 시장은 “부정행위자가 금융기관에 단기예금을 입금했다고 상급자에게 보고했지만, 은행에 실제 예치되지 않은 것으로 나타났다”며 “법인통장 출납을 담당하는 직원이 정상적으로 입금하지 않은 채 허위 보고한 사례”라고 설명했다.



이 시장은 “(횡령은) 재단 통합관리 계좌에서 발생한 것으로 파악된다”며 “어느 계좌에서 언제 얼마가 빠져나갔는지는 감사를 통해 정확히 살펴봐야 한다”고 덧붙였다. 시는 수사의뢰와 별도로 산하 공기업 및 출자·출연기관 전체를 대상으로 특별감사에 착수한다.