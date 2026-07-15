“역적으로 목을 잘라” 송영길 발언에 정청래 “섬뜩… 무섭다”

“전당대회가 목숨 위태로운 일인가”

자신을 겨냥한 공격이라고 규정한 듯

더불어민주당 차기 당 대표에 출마한 정청래 전 대표는 당권 경쟁자인 송영길 의원의 ‘역적’ 발언에 “섬뜩하고 무섭다”고 14일 반응했다.

더불어민주당 정청래 전 대표가 지난 13일 서울 여의도 국회 소통관에서 8·17 전당대회에 당 대표 후보 출마 기자회견을 마친 뒤 굳은 표정을 짓고 있다. 연합뉴스

정 전 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 송 의원의 발언을 두고 “전당대회 출마가 목숨까지 위태로운 일인가”라고 물었다.

앞서 같은 날 송 의원은 전국호남향우회 총연합회 간담회에서 “매일 신문에 ‘명청(이재명 대통령과 정청래 전 대표) 대전’으로 1면을 장식하는 어이없는 일이 벌어진다”며 “옛날 같으면 역적으로 목을 잘라 정말 진압을 해야 될 그런 상황”이라고 주장했다.

정 전 대표는 송 의원의 발언이 자신을 겨냥한 과도한 공격이자, 전당대회를 정쟁의 장으로 변질시키는 행위라고 규정한 것으로 보인다.

송 의원은 당 최고위원회가 격론 끝에 당 대표 선거에 선호투표제를 도입하기로 결정한 데 대해선 “마음 놓고 송영길을 찍어도 된다”며 “마음 놓고 찍고 그다음 사람을 2번으로 찍어주면 자연스럽게 통합이 된다”고 강조했다.

선호투표는 유권자가 출마한 후보들을 1~3순위 등으로 나눠서 모두 명기한 뒤, 과반 득표자가 없을 때 상위 2인을 제외한 최하위 후보를 1순위로 투표한 유권자의 2순위 선택을 합산해 최종 승자를 가리는 방식이다.

송 의원은 사실상 ‘친명(친이재명)’ 연대를 구축한 자신과 김민석 전 국무총리의 표가 분산돼 한 후보가 과반을 얻지 못해도, 결선에서 2순위표가 한 후보에게 유입되므로 ‘단일화’ 효과를 낼 수 있다고 계산한 것으로 보인다.