우이신설선 ‘CBTC’로 혼잡도 낮춘다

서울시, 2032년 목표 구축 사업

실시간 위치 정보로 간격 제어

기존보다 촘촘하게 열차 운행

혼잡도 최고 165→143% 완화

서울 우이신설선에 열차 배차 간격을 줄여 혼잡도를 낮출 수 있는 무선통신 기반 열차제어시스템(CBTC)이 구축된다.



서울시는 ‘우이신설선 차세대 무선통신 신호 시스템 구축사업’에 착수한다고 14일 밝혔다.



시에 따르면 CBTC는 열차가 무선으로 전송한 실시간 위치 정보를 이용해 안전 간격을 제어하는 신호체계다. 선로의 전기 신호를 통해 열차 위치를 구간 단위로 파악하는 기존 궤도회로 방식보다 열차 위치를 정밀하게 파악할 수 있어 촘촘한 간격으로 열차를 운행할 수 있다.



서울 1호 경전철인 우이신설선은 출퇴근부터 통학 등 수요가 높아 최고 혼잡도가 165%에 이른다. 혼잡도 100%는 정원이 모두 찬 상태이며 150% 이상은 승객끼리 몸이 밀착되는 수준이다.



시는 CBTC를 도입하면 배차 간격이 단축되면서 최고 혼잡도가 143%로 22%포인트 낮아질 것으로 전망하고 있다. 선행 열차가 지연되더라도 후속열차 간격을 유연하게 조정할 수 있어 지연을 최소화하는 효과도 있을 것으로 보고 있다.



신호장애의 주요 발생 요인인 궤도회로 사용도 중단해 장애 발생률을 감소시켜 열차 운행 안전성과 효율이 강화될 것으로도 보고 있다.



CBTC 도입은 6·3 지방선거 당시 오세훈 서울시장의 ‘대중교통 대전환’ 공약 중 하나다. 시는 실시협약 변경 등 관련 절차를 마무리한 뒤 실시설계에 착수할 예정이다. 이어 지상 신호설비 구축, 신호장치 개조, 성능 검증, 통합시험, 시운전을 거쳐 2032년 우이신설연장선 개통에 맞춰 전 구간에 CBTC를 운영할 계획이다.



시는 우이신설선을 시작으로 혼잡도가 높은 9호선과 2호선에도 시스템 전환을 추진할 방침이다.