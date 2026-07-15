한그루 "힘들었던 때 안주 없이 매일 소주 1병 마셔"

배우 한그루가 힘들었던 시절 매일 소주 1병을 마셨다고 했다.

한그루는 14일 자신의 유튜브 채널에서 배우 한채아·경수진과 함께 평양냉면을 먹으며 술에 관한 얘기를 했다.

경수진은 "만약 여기서 술을 마시면 이 국물에 진짜 만취한다. 그리고 여기 온반이 있다. 고기가 엄청 많이 들어가있으니까 인당 3병은 마실 수 있다. 계속 들어가는 맛이다. 그래서 자주 오면 안 된다"고 말했다.

한그루는 평소 술을 잘 안 마신다고 하면서 "나는 옛날에 한동안 힘들 때 술을 많이 마셨다"고 해 두 사람을 놀라게 했다.

그는 "6개월 동안 매일 애들 재우고 먹었다. 잠이 잘 안 와서 무조건 소주 1병씩 마셨다. 술을 마시고 취해서 자는 거다"고 말했다.

이어 "애들 재우고 방에 나와서 놀이방에 혼자 상을 펴놓고 안주도 없이 술만 마셨다"고 덧붙였다.

한그루는 "안주나 이런 거 없이 술만 마시니까 속만 상하더라. 숙취가 없고. 인생에서 유일하게 술을 마셨던 시기"라고 했다.

경수진은 "네가 그 시기가 가장 힘들었나 보다"고 말했다. 한채아는 "난 지금 목이 메인다"며 눈물을 보였다.

한그루는 2015년 9살 많은 사업가 남성과 결혼해 쌍둥이 남매를 낳았고, 2022년 이혼했다.

◎공감언론 뉴시스

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