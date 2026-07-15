전국 강한 비바람 주의…최고 체감온도 33도 안팎 [오늘날씨]

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’ 예상

수요일인 15일은 전국이 대체로 흐린 가운데 오후까지 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다.

전국 대부분 지역에 장맛비가 내린 지난 9일 서울지하철 2호선 을지로입구역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

비가 내리면서 폭염특보가 해제되거나 완화되는 곳이 있겠으나, 체감온도가 높은 날씨가 이어지면서 강원 동해안과 경상권을 중심으로 최고 체감온도가 33도 안팎까지 올라 무덥겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남, 충북은 5~20㎜, 전북은 5~40㎜, 광주·전남과 부산·울산·경남, 제주도는 5~10㎜다. 대구·경북은 5~30㎜이며 강원 동해안은 5㎜ 미만이다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 24.2도, 인천 23.9도, 수원 24.6도, 춘천 25.0도, 강릉 30.4도, 청주 26.7도, 대전 25.6도, 전주 26.5도, 광주 26.3도, 제주 28.7도, 대구 29.2도, 부산 25.6도, 울산 27.5도, 창원 26.9도 등이다.

낮 최고기온은 서울 30도, 인천 29도, 수원 29도, 춘천 29도, 강릉 33도, 청주 31도, 대전 30도, 전주 30도, 광주 31도, 대구 35도, 부산 31도, 제주 32도 등으로 예상된다.

전국에 강한 바람이 불고 대부분 해상에서 물결이 높게 일겠으니 각별한 주의가 필요하다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0~3.0m, 서해·남해 앞바다에서 0.5~3.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.5~4.0m, 서해·남해 1.0~3.5m로 예상된다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’으로 예상된다.