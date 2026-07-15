NYT "美와 무역분쟁 중인 한국 기업, 트럼프 가족기업에 30억원 건네"

"베이스 그룹 계열사 한국 알루미늄, 中제품 우회수출 혐의로 조사중"

베이스그룹, '골프장 사업 관련 자금' 해명…트럼프측 "정당한 사업적 거래"

미국 정부와 무역 분쟁 중인 한국 기업이 도널드 트럼프 대통령의 지주회사에 200만달러(약 30억원)를 지급한 것으로 나타났다고 뉴욕타임스(NYT)가 14일(현지시간) 보도했다.



이 기업은 트럼프 대통령 가족과 인맥을 구축해 온 김성집 회장의 베이스그룹 계열사이며, 베이스그룹은 트럼프 일가와 와인 및 골프장 사업을 진행하고 있다.

에릭 트럼프. AFP연합뉴스

NYT에 따르면 최근 공개된 트럼프 대통령의 재산 신고 자료에서 베이스그룹은 지난해 트럼프 대통령의 가족기업인 트럼프 오거니제이션에 200만달러를 지급했으며, 그 사유를 '의향서'(letter of intent)와 '환불 불가 개발 수수료'(nonrefundable development fee)의 일부라고 밝혔다.



베이스그룹은 트럼프 대통령 일가와 개인적 관계를 구축하는 데 10년 가까이 공을 들여왔다고 NYT는 전했다. 이 그룹 계열사들을 통해 트럼프 오거니제이션과 사업 교류도 활발한 것으로 나타났다.



대표적인 사례가 지난 2월 트럼프 오거니제이션의 총괄부사장인 에릭 트럼프(트럼프 대통령의 차남)를 서울 본사로 초청한 일이다. 에릭은 방한 당시 국내 정·재계 인사들과 만났다.



김 회장은 개인적으로도 지난해 트럼프 대통령의 취임식 참석을 위해 워싱턴 DC를 방문한 데 이어, 지난해 봄에는 플로리다주에 있는 트럼프 내셔널 도럴 골프클럽에서 에릭 트럼프와 만났다고 NYT는 전했다.



베이스그룹의 유통 계열사인 금양 인터내셔널은 미 버지니아주의 트럼프 와이너리에서 생산된 와인을 국내로 수입·판매하고 있다.



베이스그룹의 건설 계열사인 까뮤 이앤씨는 부동산 사업에서 트럼프 오거니제이션과 관계를 맺은 것으로 보인다고 NYT는 설명했다. 에릭 트럼프는 지난해 방한 기간 지방정부가 호텔 및 엔터테인먼트 복합시설 건설 후보지로 추진 중인 골프장 부지를 방문한 바 있다.

도널드 트럼프 미 대통령 차남 에릭 트럼프 트럼프 오거니제이션 총괄부사장이 베이스그룹 사옥에서 김성집 베이스그룹 회장과 만나 기념촬영을 하고 있다.

NYT가 문제를 제기한 미국 정부와의 무역 분쟁은 까뮤 이앤씨의 자회사인 한국 알루미늄이 관련된 사건이다. 이 회사는 처방약 포장재와 아이스크림 콘 용기 등에 쓰이는 알루미늄 포일 제품을 판매하는데, 중국산 제품을 미국에 우회 수출한 혐의로 미 상무부의 조사를 받고 있다.



조 바이든 행정부 시절인 2022년 중국산 알루미늄을 원재료로 제품을 만들어 미국에 수출해 관세 부과를 우회했다는 것인데, 한국 알루미늄을 비롯한 국내 업계는 이에 반발하고 있으며, 아직 상무부의 최종 조사 결과는 나오지 않았다.



베이스그룹은 트럼프 대통령에게 건네진 200만달러가 아직 발표되지 않은 골프장 프로젝트와 관련된 것이라면서, 알루미늄 수출 관련 무역 분쟁과는 무관하다는 입장을 NYT에 밝혔다.



베이스그룹은 성명에서 "트럼프 오거니제이션은 세계 최고 수준의 골프장과 리조트 부동산을 소유·운영하고 있다"며 "세계적 수준의 골프장을 인수할 기회를 얻어" 트럼프 일가 회사와 협력하기로 결정했다고 설명했다.



트럼프 오거니제이션의 앨런 가튼 최고법률책임자도 성명에서 "이 거래가 정당한 사업적 고려 외에 다른 이유로 이뤄졌다는 어떠한 주장도 완전히 허구"라고 말했다.

<연합>