“SK하이닉스로 2억 벌었어” 친구 말에…‘전치 4주’ 고통 느낀다

박종석 원장, YTN 라디오서 “뇌 부위 증명”

‘사회적 통증’은 질투감보다는 인간의 본능

‘영끌’·대출로 주식은 ‘욕망’에 휘둘린 행동

본업·취미 등 ‘건강한 도파민’ 필요성 강조

주식으로 한때 3억 넘게 손실을 봤던 정신건강의학과 전문의 박종석 원장은 타인이 주식으로 수천만원에서 수억원을 벌었다는 소식을 접할 때, ‘전치 4주’에 해당하는 고통을 뇌가 느낀다는 취지로 14일 설명했다.

주식으로 한때 3억 넘게 손실을 봤던 정신건강의학과 전문의 박종석 원장은 타인이 주식으로 수천만원에서 수억원을 벌었다는 소식을 접할 때, ‘전치 4주’에 해당하는 고통을 뇌가 느낀다는 취지로 14일 설명했다. 기사 이해를 돕기 위한 구글 생성형 인공지능 ‘제미나이’ 생성 이미지

박 원장은 이날 YTN 라디오 ‘조태현의 생생경제’에 나와 “단톡방에서 ‘하이닉스 익절해서 2억 벌었다’ 이런 걸 보면 그 충격은 칼에 찔린 것, 불에 데인 것과 같다”며 “전치 4주 정도의 통증을 느끼는 뇌 부위가 증명이 됐다”고 말했다.

이어 “배측 전방 대상 피질이라고 ‘포모(FOMO·소외 공포) 증후군’을 느끼는 뇌(부위)가 따로 있다”며 “남이 잘되면 고통을 느끼는 뇌 부위가 따로 있다”고 덧붙였다. 이는 질투감이나 자존감이 낮아서가 아닌 ‘사회적 통증’을 느끼는 인간의 본능이라면서다.

눈앞의 수익에 집중해 계속해서 돈을 쏟아 붓는 이른바 ‘평균 단가 낮추기’에 대해서는 “오늘 물타기 하시는 분들은 한 달도 기다리지 못한다”며 “며칠 안에 단타 칠 생각을 하는 것이고, 내가 주식 전문가가 아닌데 욕망에 마비돼서 뇌동매수와 뇌동매매를 하고 있다는 뜻”이라고 짚었다.

급히 돈을 끌어오는 소위 ‘영끌’이나 대출 등으로 큰돈을 투입하는 방식은 욕망에 휘둘린 투자라는 의미다. 돈을 잃을수록 더 무리해서 되찾으려는 행위도 결국은 본전에 대한 집착 때문이라고 박 원장은 설명했다.

박 원장은 “일상을 마비시키거나 가족에게 거짓말을 하고, 영끌해서 돈을 빌려 주식을 하는 정도의 증상이 있으면 주식 중독을 의심해볼 수 있다”며 “2배 레버리지까지는 괜찮다고 생각하는데, 2배 넘는 레버리지를 쓰면 주식 중독을 의심해봐야 한다”고 말했다.

이날 방송에서는 박 원장이 만든 ‘주식 중독 자가진단 항목’도 공개됐다.

- 주식 투자로 근무 태도를 지적받은 적이 있다 - 주식 때문에 가족과 다툰 적이 있다 - 투자 뒤에 변명과 거짓말이 늘었다 - 손실금 본전에 집착한다 - 투자 목적으로 돈을 빌린 적이 있다 - 선물 옵션, 2배 이상 레버리지 상품에 투자 중이다 - 꼭 필요한 돈을 주식에 투자한다 - 단타 매매, 고위험 종목에 주로 투자한다 - 급등주 검색 프로그램을 쓴다 - 주식을 위해 신용 미수 거래를 쓴 적이 있다 - 투자 시작 뒤에 불면증, 불안 증세가 생겼다 - 업무 시간에도 주식 창을 반복 확인한다 - 주식 프로그램을 지우고 하루 만에 다시 설치한다 - 월요일 장이 불안해 주말에도 마음이 불편하다

이 중 5개 이상에 해당하면 ‘빨간 불’이 들어왔다는 게 박 원장의 설명이다. 그는 “불안함은 인간의 본능”이라며 “불안을 느끼는 것 자체를 너무 두려워하지 말라”고 말했다. 그러면서 “불안이나 조급함을 느꼈을 때 어떤 행동을 하느냐가 문제”라며 “불안감을 통제하지 못하면 아무 행동이나 막 할 수 있다”고 덧붙였다.

과거 주식에서 큰 손해를 보고 우울증을 겪던 중 정신의학 분야에서 ‘주식 우울증’을 아는 이가 없어 직접 치료 방법 가이드라인 등을 만들다가 관련 전문성을 얻게 됐다는 박 원장은 “본업에 집중하거나 취미활동을 하는 등의 건강한 도파민에 집중해야 한다”며 “일상에서도 행복을 느낄 수 있는 태도로 다시 돌아와야 과도한 중독에서 벗어날 수 있다”고 강조했다.